走過疫情 啟動多方對談模式

【文．林瓊瀛】

回顧剛剛落幕的 2022 年，新冠肺炎疫情大幅影響業界運作長達三年，外有中國放棄清零政策再度面臨疫情延燒、烏俄戰爭降溫而不止、通膨指數與利率持續攀升，企業面臨的經營挑戰更加多元且長期持續；內部則有遠距工作雖促進更彈性的工作模式，使員工免於通勤或地理因素所限，一定程度增加企業勞動敏捷力，卻也帶來團隊凝聚力下降，主管與下屬信任感不易建立等負面影響。

除此之外，疫情後的經濟不景氣更導致全球大企業開始縮減人力與裁員， 雖然臺灣企業短期內尚 未受到劇烈影響，部分產業仍面臨相當嚴重的缺工問題，建議企業主不妨藉此時重新檢視與優化人力資源管理實力，避免人力流失風險。長期來說，在挑戰益發多元的環境變動下，企業更應該重新就整體勞動力布局，尊重員工自主權，營造良好職場體驗，以在 VUCA（易變性（volatility）、不確定性（uncertainty）、複雜性（complexity）、模糊性（ambiguity））的世界中以更為敏捷的管理模式，面對充滿未知的明天，打一場永不止息的戰爭。

員工面：自主與敏捷共進

一想到疫情，大多數人想到的都是工作形態轉變，從一開始的輪流居家辦公、全面居家辦公，到現在疫情暫緩後，混合辦公模式儼然成為大多數企業的現狀，亦有企業針對少數職位提供遠距工作的選項。然而，部分企業主渴望回歸常態，認為在家辦公是疫情下不得已的舉動，紛紛要求員工回歸原有上班模式，如特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）、高盛執行長蘇德巍（David Solomon）、摩根大通董事長兼執行長戴蒙（Jamie Dimon）等紛紛發聲。

然而，員工顯然並不買單，例如印度科技公司 WhiteHat Jr 在去（2022）年要求居家辦公的員工重回辦公室，卻在 2 個月內收到超過 800 封辭呈。對於員工而言，混合辦公、遠距辦公所代表的是自由與敏捷，可以更快速的因應改變，帶來更好的工作與生活平衡，沒有回頭的理由。相對地，也有企業相當致力於推動遠距辦公，如戴爾已經將眾多辦公室改裝，以因應混合辦公型態，其研發部門更是開發了許多對應的電腦周邊與軟體，以期最大化混合式工作效益與最小化機密外流風險；資誠也早在 2019 年便開始提供員工每月 2 天的在家工作日，並在疫情期間增加或授權單位主管開放全面居家辦公，如今每個員工每月可享有 7 天的在家工作日，混合辦公並不只是抗疫模式，而是員工賦權與體驗提升的重要措施。

因此，與其爭論何謂最佳辦公模式，不如思考企業與員工各自需要多大的管理彈性？對於管理者而言，遠距工作最大的議題便是如何管理員工生產力？在疫情之下，許多主管更加微觀管理，員工進而感受到自由感被剝奪、在家工作的束縛感與壓力反而大幅上升，造成主管與下屬、企業與員工之間的高度不信任，進而影響員工敬業留任意願。根據資誠《2022希望與恐懼調查報告》，有 41％的臺灣員工表示他們的工作可遠距完成，其中更有 63％員工表示更喜歡部分遠距、部分面對面的混合辦公模式；相同比例的員工表示，預估雇主至少在未來一年內提供混合辦公模式的選項。除此之外，亦有 54％的臺灣員工轉職原因為「希望在工作中真正做自己」，代表員工相當注重在工作中的自由與自主性。資訊顧問公司 Gartner 研究中則有 75％的在家工作者與 70％的混合模式工作者表示，所屬團隊可以依據變動的優先事項不斷調整工作模式，達到高效率表現；顯示在這樣的工作模式，員工相對更願意接受新想法與挑戰，心態敏捷度因而成長。