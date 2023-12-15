2023年CEO關注的三大議題

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Sheryl Lu╱產業分析師

在當前經濟前景不明朗、高利率環境及地緣衝突的情況下，企業CEO勢必在追求未來成長的路上面臨各種挑戰，根據KPMG 2023年的全球CEO調查，2020年初有85%的CEO對企業成長信心，今年則下降至77%。

三大議題成管理階層在動盪下的關切重點

地緣政經的不確定性已成為2023年CEO認為的最大營運風險，緊隨其後的企業營運風險、新興顛覆性科技風險、供應鏈風險與監管法規風險亦為CEO所重視的企業威脅。但中長期而言，近四分之三的CEO仍對未來整體經濟前景保持信心。為求在動盪和不確定性高的環境下，達成企業成長及營運目標，2023年全球CEO將著眼於三大議題—科技、ESG及人才。

科技端：生成式AI崛起，同時帶來監管及資安隱憂

圖片來源：IoT Analytics Research 2023

根據IoT Analytics Research 2023的統計，「AI」和「生成式AI」成為企業季度電話會議的CEO熱門話題，由上圖可觀察到，2023年第二季有近三成的企業CEO於季度電話會議中曾提過至少一次「AI」，其中以科技業、通訊服務業和工業為前三大最積極討論人工智慧的產業，除此之外，與人工智慧相關的GPU和人工智慧晶片亦掀起熱烈討論。而生成式AI應用之一的ChatGPT則不再是2023第三季的熱門話題，主要因ChatGPT僅是眾多新生成式AI工具的其中一項，然而隨著其開發者OpenAI的持續研究和商業上的廣泛採用，ChatGPT所掀起的人工智慧浪潮不會就此衰退。

雖然全球經濟前景不明朗，但仍有70%的CEO將發展生成式AI列為企業投資的首要項目，預期生成式AI可提升企業獲利能力、為新產品與市場成長創造機會、提升效率與生產力及檢測網路攻擊並快速回應等，有52%的CEO則認為未來3至5年即可實現生成式AI的投資回報。

由此可見，生成式AI已成為企業價值創造的重要工具，以微軟的企業策略為例，微軟透過在人工智慧的大力投資，逐步在公司的關鍵核心業務中建立競爭優勢，使其能夠在人工智慧領域遙遙領先，例如推出新一代Microsoft 365的Copilot工具，提供使用者即使建議以修改Word、PowerPoint和Excel等。

新興科技如同一把雙面刃，創新和崛起的同時勢必引發相對的風險與挑戰。除了面臨成本高昂和所需技能之不足等挑戰，有超過一半的CEO認為使用生成式AI將引發道德風險，同時政府對人工智慧的審查和監管日益加劇，例如歐盟於2023年通過全球第一個AI監管法案—人工智慧法案(Artificial Intelligence Act)，該案目前已進入立法程序的最後階段，美國國會亦正研議AI監管法案，以控管AI風險與保障資料隱私。

儘管人工智慧可以幫助企業偵測網路攻擊並採取應對措施，但82%的CEO認為人工智慧也可能帶來新的資安風險，根據統計，有超過四分之一的CEO沒有為潛在的網路資安攻擊做好準備。

ESG端：將為企業營運策略布局重要的一環

由於各國資源利益分配及發展情勢的不一致，ESG的議題在全球各地趨向兩極化的討論，然而值得關注的是，美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)宣布，2023年7月的海面溫度為歷年新高、2023年8月為歷年最熱的8月，種種現象顯示氣候變遷的議題仍需受到重視。

根據KPMG 2023年的調查，近年來，大多數的CEO已意識到，對於追求成功和永續發展的企業而言，ESG為必要的投資項目，顯現ESG逐漸受到CEO認可的趨勢。CEO認為未來三年在培養客戶關係、制定合作夥伴關係和併購策略、建立品牌聲譽、達成財務績效及吸引下一代人才等面向，ESG將發揮重大影響力。

然而，在當前不確定性高的時刻，擁有有限資源的企業如何在成長、獲利和ESG之間取捨，仍為CEO將面臨的一大挑戰，對此，麥肯錫公司研究2008年金融危機時期表現優異的公司以及早期推動減碳策略的企業，以說明在不確定性高的時刻仍能布局ESG，麥肯錫公司的建議如下：

● 以遠見和雄心推動價值創造

● 思考成本和減碳的雙重效益可能

● 建立客戶合作關係，成為市場的早期贏家

● 更新業務組合以確保獲利成長

● 建立和擴大新的綠色業務

● 快速執行策略，以拉開與競爭者的距離

事實上，ESG有助於確保在企業財務和地緣政治的壓力下，企業營運具備足夠的韌性，隨時有能力接受任何衝擊並應對下一個挑戰，然而僅有「恢復」並不足以實現企業長期增長目標，真正有「韌性」的企業能夠更好地恢復，未來得以蓬勃發展，此外，對於政府持續設立新的監管法規及外部政治環境變動等議題，CEO應具備足夠的敏銳度和判斷力來因應，然而調查指出，仍有超過三分之二的CEO表示，企業現階段的ESG進展不足以承受利害關係人的潛在審查。

因此，就企業成長的面向而言，CEO應將ESG定位為創造企業價值的重要驅動因子，而非需僅是符合產業標準或監管需求。

人才端：混合工作模式崛起，如何兼顧生產力和員工福祉為一大課題

Covid-19疫情期間所促成的遠距在家工作(Work from Home)風潮已逐漸消退，甚至強制員工返回辦公室上班，根據KPMG的CEO調查，64%的CEO認為未來三年內，工作模式將恢復至疫情前的狀態，尤以生命科學、汽車、能源、自然資源和基礎建設等產業更加顯著，而高達87%的CEO願意獎勵重返辦公室的員工，此情況凸顯CEO以辦公室為中心的傳統思維。

值得關注的是，混合(hybrid)工作模式於疫情後逐漸興起，尤其此模式已獲得許多年輕世代的支持，且對生產力的提升有正面助益，同時，根據麥肯錫最新研究發現，花費約50%時間待在辦公室工作的團隊的生產力較佳，且可大幅提升專案協作能力、同事之間的信任感、留任率和整體團隊績效；反之，當超過50%的時間花費在彼此面對面時，個人和團隊的靈活性會降低，專注工作的時間也會減少。

在企業追求成長時，明智的勞動力策略亦為重要因素，因此隨著員工重返辦公室工作，CEO應考量員工的價值主張及工作場所多元化的需求，透過即時洞察來改善團隊的工作方式，以兼顧維持員工生產力和保障員工生活的平衡

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： Sheryl Lu 學歷： 美國伊利諾大學香檳分校財金所 經歷： 私募基金分析師 專長： 產業分析與市場研究

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