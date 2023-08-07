桃園市立圖書館總館 踏入多重文化盛宴的第三空間

【文／張名榕 攝影／莊震烽 圖片提供／桃園市立圖書館總館 】

玻帷幕上爬滿深深淺淺的棕色木紋，綠色植栽環繞著建物四周，猶如螺旋般環繞而上，直達頂樓的沐光花園，層層疊疊的綠意交錯出漸進層次感，散發內斂優雅的氣質，這棟以「生命樹」(The Tree of Life) 為設計主軸的綠建築，是桃園市最新的圖書總館，也是全台佔地最大，且首度引進電影院與之共構的圖書館，內部還設有書店、餐廳、藝文商店、展演中心，是同時滿足民眾的知識與娛樂需求的新藝文特區，成為台灣圖書館的新指標。

集結資源統籌分配 大數據購書投讀者所好

回顧台灣的圖書館歷史，無論是直轄市或是縣市鄉鎮圖書館，都曾受中央政策與地方自治雙重影響，面臨資源分配不均、缺乏橫向聯繫、管轄權複雜等窘境，層出不窮的問題導致圖書館發展備受局限，為此，行政院於 2017 年核定「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」，其中「健全直轄市圖書館營運體制計畫」要替六都打造具主題特色的專門圖書館，期待能化解困境，強化直轄市公共圖書館的國際競爭力。

隨著新北市圖總館、高雄市圖總館、台南市圖總館新建物陸續落成，位於桃園市藝文特區的桃市圖總館也在 2022 年底開放試營運，兼具管轄與輔導權的新總館，將建立固定的規章制度供分館執行，串聯起桃園市 40 間分館，「總館與分館就像企業總部和分公司，總館是資源調度中心，統一調配資源，分館需要預算就想辦法找給它，遇到問題也要協助解決。」桃園市立圖書館總館館長唐連成說。

資源分配統籌是總館的重要職責，為提昇資源應用效率，總館會以大數據科技為基礎，妥善分配每年 6,000 萬的購書預算，「用程式跑大數據，找出借閱量最多的是哪類書籍，由於每個分館的借閱排行會因當地讀者的年齡層、性別、教育程度、職業別等因素有所差異，分館就可以根據統計數字提出書單，當成總館購書的參考依據。」唐連成說。

藉由大數據系統，總館也會找出長期乏人問津的書籍，分析背後原因，再依此調整未來的採購政策，將資源投注在更多讀者關心的主題上，唐連成補充，總館還設有內部的物資調度系統，鼓勵分館將館內多餘的物品拍照上傳，其他分館若有需求，就可以向總館申請使用，透過分館之間的互通有無減少閒置資源，更提高使用效率。

生命樹營造節能共生環境 數位科技豐富閱讀體驗

桃園市立圖書館總館分為圖書館棟與電影院棟，佔地廣達 51,600 平方公尺，由台灣「郭自強建築師事務所」與日本「株式會社梓設計國際團隊」聯手打造，結合在地環境特色與環保節能理念，蓋出猶如「生命樹」開枝散葉的綠建築，其中的圖書館棟樓高 8 層，地下 2 層，由5 大特色建構的生命樹是最大亮點，讓新建的總館奪得 2018 年國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」卓越獎，及 2021 年國家建築金獎「公共建設優質獎」之肯定。

圖書館棟外觀有棕色的「環保外皮」，以木紋 Low-E 複層式玻璃層層包覆建物，以阻隔熱島效應，正中央是稱為 Eco Tube 的「圓錐狀環保節能通風採光井」，圓錐形的白色鋼骨鑲嵌透明玻璃，從地下 2 樓向上貫穿至屋頂，頂部側面設有通風口，藉由空氣對流使館內熱氣向上排出，同時向外導入自然光，有效達到節能減碳，外型也猶如生命樹的主枝幹撐起整棟建築。

每層樓各有 1/4 的樓地板與 Eco Tube 相連，彷彿從生命樹主幹長出的樹枝向外延伸盤旋，也象徵知識在閱讀學習的過程中，不斷循環形成的「知識螺旋」，閱讀區周邊點綴綠化盆栽，與戶外大型的「綠色螺旋」步道相互呼應，營造建築與環境共生共榮的氛圍。室內設有「書架耐振壁」，以特殊設計的書架區隔出容許輕聲說話的知識交流區、擺放藏書的知識匯集區，以及最外側設有座椅的知識供應區，阻絕聲音的影響，使民眾充分沉浸於閱讀情境中。

共生共融打造家庭、工作以外的第三空間

桃園市總圖採分齡分層設計，老中青、新住民、視障者都能找到各自的專屬空間。

▋1樓 蔦屋書店

1 樓有可容納 200 人，提供演講、表演、典禮等用途的微光廳、自修室及附設餐廳的蔦屋書店。

▋2樓 樂齡閱覽區

2 樓是服務台、期刊閱報區、樂齡閱覽區及視障服務區，將低樓層保留給行動不便的高齡人士與視障人士，座椅區也特地設計較寬敞，方便長輩坐下起身的沙發座椅。

▋3樓 親子閱覽區

色彩繽紛的 3 樓為親子樓層，有親子閱覽區、小學堂、小故事劇場、外文童書區及兒藝展示區，也為嬰幼兒提供自由租借布書、玩具的分齡遊憩空間。

▋4樓 青少年閱覽區

4 樓為青少年閱覽區，收錄一般館藏與大量漫畫書籍，特別設計「貪書蛇」造型書架，仿造早期流行的「貪食蛇」遊戲，將書本展示於曲曲折折的開放式書架上，增添趣味氛圍，還設有深受年輕人喜愛的創客空間，備有 3D 列印機、雷射雕刻機、智慧機器人等工具，不定期舉辦創客工作營，名額經常秒殺爆滿。

▋5樓 新書展示區

5 樓為一般館藏與新書展示區，設有台灣原住民、性別平權、人權、本土語言與台灣文學作家專區，供有興趣的讀者盡情閱覽，此樓層也特別設立「極靜區」閱讀空間，柔性勸導民眾勿使用電子產品或講電話，並盡量降低音量，以最安靜的方式享受高品質的閱讀空間。

▋6樓 多元文化區

6 樓為一般館藏圖書、外文區、多元文化區、地方文獻區、參考資源區、桃園分區資源中心及多功能活動室，收錄包括英文、日文、韓文、法文、西班牙文、東南亞各國及簡體字書籍，同時開闢桃園出身的作家專區，資料豐富多元，多功能活動室則可供機關團體舉辦公益或藝文活動租借使用。

▋7樓 享讀拾光區

7 樓為視聽區域，包括雲端閱讀室、資訊檢索區、享讀拾光區、語言學習區、會議室與討論室，語言學習區首創「VR 沉浸式英語情境互動學習」服務，全台獨家與空中英語教室合作取得 VR 設備，民眾可以租借頭盔進行虛擬對話、角色扮演，生動活潑地學習英語。雲端閱覽室則搭上當紅的直播風潮，可邀請 Youtuber 或Podcast 主持人舉辦線上讀書會、新書分享等活動，讓民眾共享數位閱讀的便利性。

知識閱讀X 複合電影院 口碑行銷放眼國際

身為全台首間結合電影院的圖書館，桃市總館在規劃初期就話題不斷，預估在下半年陸續啟用的電影院棟共有 5 層樓，1 樓規劃 IP 主題餐廳與商店；2 樓為文創基地，以國際動漫與潮流公仔為主題，也設有霹靂布袋戲的複合式展演空間；3 樓是影視文創創作坊，規劃設置豐富的 AR、VR、MR 設備，提供體驗與課程給有興趣的民眾。

4、5 樓將由威秀影城進駐，開設 5 間國際級影廳，除了播放熱門院線電影，也成立親子影廳，放映適合全家觀賞，具教育意義的優質影片，與其他商業電影院不同的是，電影院棟必須配合圖書館總館「教育」的定位，每年保留至少 8,000 分鐘播放國內外藝術電影、紀錄片及台灣獨立製片電影，達到推廣電影教育、培育影視人才的目的，由電影院、圖書館結合鄰近的展演中心，使得桃園藝文特區的功能更加豐富完善。

儘管電影院棟尚未開放，但圖書館棟自去年底營運至今，已吸引超過 210 萬參觀人次，成果十分亮眼，但唐連成坦言，熱潮過後如何延續人氣才是最大難題，「新館開幕大約有1年半左右的甜蜜期，很多人來朝聖打卡，然後人數就慢慢下滑，所以新館在行銷面『做口碑』最重要。」唐連成笑著說。

名人X分館X便利店 能量串聯賦能圖書館

唐連成透露，總館在下半年度會持續推出名人沙龍與幸福親職講座，邀請作家劉軒、教養作家李儀婷、客家妹陳明珠、插畫藝術家鄒駿昇、客家音樂創作者葉鈺婷、師大張美蘭老師（小熊媽）等，前來分享生活、藝術、創作、育兒等豐富資訊，吸引更多元化的受眾。此外，也將配合圖書館館慶與台灣閱讀節舉辦戶外市集活動、線上閱讀會等，更跨海與友好國家波蘭合作，展出經典繪本插畫，讓讀者在台灣也能感受東歐文化的迷人風情。

總館用心拚行銷，也努力串聯分館共襄盛舉，「只要分館的空間、人力許可，我們都鼓勵他們多做活動提昇到館人數，越來越多人辦證借書，圖書資源就能更加活絡。」唐連成同時指出，提昇服務品質，也能拉近民眾與圖書館的距離，像桃園市所有圖書館皆能跨館借還書，還與全家便利超商跨界合作，讀者透過線上系統預約並負擔運費，就能在全桃園市的全家取書，也能在全台灣的全家還書，擴大服務更多讀者。

與其被動等待讀者上門，不如主動將資源送到需要的人身邊，唐連成表示，總館也與桃園市教育局及張榮發基金會合作，共同推動「科普閱讀行動書車」，配合行動巡迴書車，將師資、圖書、教具等運送到偏鄉社區，藉由寓教於樂的課程與手作體驗，提昇偏鄉學生的科普素養與思考能力，用教育拉近城鄉教育差距。

創下許多新紀錄的桃市圖總館，未來的營運發展對台灣圖書館界具高度指標意義，也是唐連成館長最大的挑戰，競競業業之餘，他也期許之後能與國際圖書館結盟，進一步擴大桃園市立圖書館的全球競爭力與影響力，「尋找與我們一樣整裝待發，具高度潛力的圖書館做朋友，互相借鏡學習，圖書館一定會越來越好。」唐連成自信地說。