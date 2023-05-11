馬祖黃金餃玩創意 地方創生點燃活力與商機

【文／張名榕 圖片提供／晃生活整合設計工作室】

滾燙的直冒水氣，一顆顆的黃金餃在鍋中翻滾舞動，空氣中瀰漫著地瓜的陣陣甜香，令人垂涎三尺，撈起後的黃金餃Q 彈有咬勁，內餡飽滿可口，是觀光客遊馬祖必吃的傳統閩東美食，這道在當地家喻戶曉的平民小吃，在晃生活整合設計工作室規劃下改頭換面，開發出全新吃法，未來還可能躍上電商平台，創造一波美味商機。

「趕貓」美食遊程衝人氣 翻轉漁村提振經濟

改造黃金餃的創意來自曾從事科技業的林家緯，數年前馬祖推動數位轉型建設，聘請他來離島協助，原本只是短期的工作，林家緯卻與當地人發展出深厚情誼，最後甚至由台北舉家移居至南竿，轉換跑道成立工作室，開始投入地方創生，「我們的團隊多是返鄉年輕人或熱愛馬祖的台灣人，透過台馬之間的交流尋找在地的問題，透過設計思考產生行動計畫。」林家緯說。

他們選定曾是南竿規模第二大漁村的「津沙聚落」為創生基地，津沙保存許多閩東文化建築，處處可見使用花崗岩砌牆，福州杉當柱子，磚瓦為屋頂的特色老屋，全盛時期曾經擁有超過千人的聚落，卻在時代變遷中日益凋零，「交通與謀職不便造成人口嚴重外流，現在的津沙聚落只剩一百多人，而且幾乎都是高齡者，20 歲以下的年輕人不到 1 成。」林家緯苦笑著說。

如今的津沙聚落仰賴觀光產業維生，有數間民宿、餐廳及伴手禮店家，但林家緯發現自由行的旅客來到這裡，若沒有住宿，停留的時間幾乎只有半小時，對在地店家的幫助微乎其微，於是他開始思考該如何把旅客留在津沙，「我想讓遊客與閩東文化之間產生更多連結，將在地生活設計成體驗遊程，而美食就是銜接風土人情最好的方式。」林家緯說。

他決定從家家戶戶都會做的「黃金餃」下手，黃金餃是以地瓜混合麵團，內餡包入花生、肉末、蔥、糖粉等，下鍋油炸食用，雖然在台灣很少見，但在當地人眼中實在太普遍，聽到林家緯想推廣黃金餃，居民都很疑惑，「他們覺得居家小點心好像上不了檯面，只好跟他們說是我自己想吃想學，請他們帶我上市場買材料，再教我怎麼製作與料理。」林家緯笑著說。

學會包黃金餃後，林家緯堅信它的潛力無窮，藉由加入經濟部中小企業處服務優化與特色加值計畫，與果子文創總監魏彰志合作，在津沙聚落舉辦多場實驗性質的體驗活動，用打破傳統的創意吃法測試市場接受度，「我們改用水煮黃金餃，加入仙草、愛玉或冬瓜茶，變成適合夏天的清涼甜點。」林家緯說，過往猶如包子大小的黃金餃，也因遊客反應容易吃飽而縮減尺寸，渾圓小巧的討喜模樣，使黃金餃在遊客間人氣直線上升。

林家緯、魏彰志與津沙社區發展協會還以黃金餃為主軸共同設計出一套遊程，首先，帶領遊客聚落走讀，穿梭在充滿復古風情的大街小巷中，欣賞傳統的石頭屋，嗅聞釀老酒的醇厚香氣，沈浸於離島的悠閒慢生活之中，接著再由當地二次就業婦女擔任導師，手把手做黃金餃教學，「當燙燙的地瓜餡與麵粉揉在一起，你會聽見遊客此起彼落的尖叫與笑聲，場面非常歡熱。」林家緯笑著說。

手作過程中，遊客會提問關於馬祖的大小事，講師也會適時穿插閩東話教學，無論在文化、語言、歷史、地理、美食等層面，都使遊客對津沙有更全面、更深入的了解，藉由體驗活動傳承傳統的記憶與技藝，連結在地情感，也為逐漸衰退的聚落創造經濟效益，開啟新生的可能性。

「趕貓」獲在地人認可 齊心開拓商業通路

「設計遊程不僅要符合消費者的喜好，也要顧到在地人的感受，因為文化是最難溝通的一件事。」林家緯有感而發地說，他表示在地人不習慣講「黃金餃」，而黃金餃的閩東話發音近似國語的「港濛」，林家緯與創生換宿學員靈機一動將遊程命名為發音相近的「趕貓」體驗，果然吸引觀光客青睞，但他坦言與在地人溝通花費不少心力，好在最終大家取得共識，齊心為津沙打拼。

疫情也多少影響專案進度，「趕貓體驗要動手捏，又要一起吃，有些觀光客會有疑慮，推廣上比較困難。」魏彰志說，馬祖交通易受天候影響，也是旅遊的一大阻力，「原本只想去 2 天，結果去了 5 天，我們戲稱為『去馬祖送關島』，關在島上哪裡都去不了。」魏彰志苦笑著說，他也幽默表示如果關在島上不妨來「趕貓」，保證收穫滿滿。

趕貓體驗在旅人間廣受好評，兩人打鐵趁熱，要推廣黃金餃躍昇為馬祖人氣伴手禮，由果子文創設計新商品包裝，以手繪的花生、麵粉、地瓜、糖粉、蔥與黃金餃等童趣圖案，凸顯產品特色，採密封式包裝，以便日後物流到台灣。魏彰志更指出，馬祖過往不懂得把特色產品銷售出去，發展觀光常常只有旅行社賺到錢，這次專案從消費者角度思考並提昇服務體驗，能使觀光客深刻感受馬祖與台灣的文化差異，連帶刺激伴手禮商機。

林家緯透露，參加專案原本是為了優化遊程體驗，沒想到有那麼多遊客詢問團購與宅配，讓他們決定洽談商業通路，幫助在地居民增加收入，「在地媽媽很會包，有一次一小時就包了3、4 千個，我那一個星期只好瘋狂跟遊客推銷黃金餃。」林家緯笑著說，對黃金餃深具信心的他，也希望人們藉由品嚐獨特的在地美味，不僅愛上美食，也更能感受馬祖的無限魅力。