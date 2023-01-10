乙木羊農牧：傳遞台灣豐饒物產 「乳禾食」集結青農力量

【文／邱惠姍 攝影／莊震烽】

飽滿光滑的土雞蛋、香濃營養的羊奶優格、晶瑩剔透的白米、新鮮採收的翠綠蔬菜，琳瑯滿目的食材擺滿溫馨小店面，這裡是台中新開幕的食材選品店「乳禾食」，店家集結在地青農品牌，為消費者嚴選高品質的台灣農特產，要讓大家吃得更好更健康。

疫情開啟青農合作契機 一群人走得更長遠

「我們就像打群架的概念。」乳禾食創辦人黃怡菁笑著形容，身為羊牧場第二代，幾年前她返鄉協助家中牧場「乙木羊」轉型，銷售才剛有起色卻遭逢疫情衝擊，疫情最嚴重的2021年中，小農市集活動全數取消，消費者也不敢出門，購物通路全面停擺。眼見不少人生計受影響，家中有冷藏車的黃怡菁靈機一動，與認識的青農談合作，「我蒐集小農產品做蔬菜箱配送給消費者，澱粉、蛋白質、蔬菜、水果等一應俱全，結果大受歡迎。」黃怡菁笑著說。

團結就是力量，小農合作的模式滿足顧客需求也成功打破銷售僵局，黃怡菁開始思考「蔬菜箱」在後疫情時代該如何延續，「開新門市」的念頭也逐漸在心中浮現。黃怡菁表示，乙木羊在台中榮總有門市，專門販售羊奶及羊奶做成的奶酪、布丁、吐司、餅乾等乳製品，營養豐富的羊奶受到有保養需求的消費者歡迎，雖在醫院通路銷售亮眼，卻也使產品很難接觸到一般消費族群，如果開一間新門市，兩個問題都能迎刃而解。

2021年底開店計畫正式萌芽，黃怡菁也結識了極思設計總監洪瑞駿，共同規劃發想新門市與新品牌，最終形塑出結合乳（羊奶）、禾（糧食）、食（料理）的全新品牌「乳禾食」。「我原本想說是否要沿用『乙木羊』品牌，但我要發展的不只羊奶，而是整體酪農業，我想將羊奶優格、起司與在地食材一起做成美味料理，創造更多的服務價值。」黃怡菁說。

銷售☓用餐☓料理教室 色香味品嘗小農的辛與優

新門市選擇在台中市南區，１樓是銷售門市、２樓是用餐區、３樓則是光線明亮的廚房兼料理教室，不僅可以舉辦活動，也能接受消費者預訂製作健康餐盒。黃怡菁透露之所以會販售料理，是從過往行銷經驗學到消費者行為模式，「我拍過很多做菜的影片，在社群網站也分享食譜，但都比不上直接把料理做給客人吃，讓他們直接感受食材的好。」黃怡菁笑著說。

黃怡菁口中的好食材，多是以中部地區為主，在量販通路買不到的特色小農品牌，他透露選品過程必須了解對方的經營理念，觀察生產、製作環境是否優良，與乳禾食想服務的客群是否一致，符合條件才能結成志同道合的夥伴，「乳禾食選品多數都有產銷履歷，也幾乎都是百大青農的產品，我們要求養殖水產不能用藥，也儘量地產地銷，為消費者把關好產品。」黃怡菁說。

乳禾食的群聚合作夥伴，包括具優良肉羊場認證的豐園羊牧場、放牧友善的育誠蛋品、有機無毒栽種的愷式好米、合作在地酪農業的DIDA CREAMERY、專精米食料理研發的翔豪味食品，致力於農山漁村輔導的魚樂天地及負責數位行銷的聚亮創新科技，「每個夥伴都有自身的專長，我熟悉市場端，有些很會寫文案、畫繪本、做行銷，有些擅長辦活動或提供輔導意見，大家彼此互補，讓更多人看見我們的農特產品。」黃怡菁自信地說。

耳目一新笑臉LOGO 食農教育在地紮根

新品牌想使消費者留下印象，透過出色的視覺設計是最快的途徑之一，洪瑞駿與黃怡菁來回討論後，決定強調店家的親和力與新鮮多元的食材，設計出色彩亮麗又散發柔和氛圍的品牌LOGO，「最下方是一張笑臉，頭上有羊、雞、魚、蔥、蘿蔔、蘑菇等農林漁牧等食物，就像是乳禾食一直在思考如何帶給消費者最好的食材，最後以手繪風格傳遞溫度感。」洪瑞駿說。

LOGO外型也埋了彩蛋，「仔細看整個LOGO，會發現它像一個手提袋，傳達品牌鼓勵『去包裝化』的消費行為，希望將環保理念融入青農品牌中。」洪瑞駿說，他也透露，乳禾食正在大量蒐集廢棄廣告帆布，請熱心志工手工縫製成大型購物袋，將堅韌耐用的廢材料重複使用，未來可以應用在乳禾食的包裝計畫中，例如加入會員送購物袋等，以實際行動表達品牌支持環保的決心。

組建好共同努力的團隊，品牌定位也規劃完畢，專案過程看似一帆風順，卻沒想到門市工程大幅延宕，原本計劃8月底完工，9月開幕試營運，卻因裝潢工班缺人，完工時程一延再延，此時又遇到電視台邀約拍攝，不想放棄難得的行銷機會，黃怡菁只能咬牙苦撐，「我們直到拍攝當天早上都還在刷油漆，10月初才把店面的細節全部修完，終於正式開幕。」黃怡菁苦笑著說。

她表示因店面坪數不大，開幕當天只邀請合作團隊的成員參加，她做了一桌料理請大家品嚐，許多夥伴都無償贊助食材，還有咖啡師朋友用義式濃縮搭配羊乳，泡了美味的羊奶拿鐵，讓所有人印象深刻，「只是一個小活動，大家都特地排開時間來相聚，還有人前一天半夜趕來幫我布置場地，現場氣氛很溫馨，也能感受大家努力推廣在地食材的心意。」黃怡菁說。

儘管門市不在熱鬧的商業區，黃怡菁仍對未來充滿信心，以社區經營為競爭優勢，舉辦試吃會促進在地交流，提供會員優惠並開團購推廣產品，也會聽洪瑞駿的建議多參與市集活動增加曝光度，用「行動展店」的模式召集更多消費者認同乳禾食的理念，齊心支持台灣農產品。