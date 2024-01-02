降息環境下 股匯債布局教戰

【撰文：楊明峰】

升息循環落幕，美國聯準會（Fed）轉鴿，暗示2024年將降息3碼（0.75個百分點），此舉使得股、債市同歡大漲！2024年投資機會將在何方？投資人還能進場卡位，等待降息東風點燃債券行情嗎？

綽號「大佛」、長期觀察總經趨勢並挖掘機會的外匯專家李其展，對於2024年的投資重點與看法如下：

首先是牽動經濟與金融市場的美國利率，正進入由升轉降的轉折期，他從過往同一期間的市況觀察發現，聯準會啟動降息前的3個月～6個月，股市通常會有一波歡慶行情。若如市場預估在2024年3月展開降息，那麼2023年年底至2024年第1季期間的股市大漲，很可能就是降息前的最後狂歡派對。接下來，投資人就要密切關注降息的理由。

美國聯準會之所以在2022年啟動升息，是為對抗疫情的無限量化寬鬆所產生的高通膨後遺症，因而2024年若要降息，也不外乎是通膨降溫、經濟走軟之故。而李其展指出，若降息主要是成功壓抑通膨，代表經濟問題不大，股市將維持相對強勢表現；但若降息是因經濟出狀況，則股市在狂歡後將發生崩跌。

股市》降息時應逢高獲利了結

硬著陸風險下降再投資

雖然聯準會透露2024年美國經濟將邁向正常化，朝軟著陸方向邁進，不過由於這次美國猛烈升息，衝擊經濟的結果恐尚未一一浮現，歷史上出現美債殖利率曲線倒掛情形，總難躲得過衰退，因此，部分華爾街投行預測，美國2024年年初將陷入嚴重的經濟衰退。因而股市仍有一定的風險。

「當經濟軟著陸，對股市不用太悲觀，會有反彈波讓投資人有機會獲利出場；然而，硬著陸一旦出現，股市可能很快下修，投資人要盡快出場，避免未來更大的損失。」李其展說。以CME期貨價格所推估的利率走勢來看，若2024年3月開始降息，投資人應先避開股市，逢高獲利了結，待硬著陸的風險下降之後再開始投資，「至少在第3季、第4季，才會是比較好的股市摸底時機。」李其展說。

債市》無論經濟軟、硬著陸

具較高勝率且相對安全

但相對於股市，李其展指出：「無論經濟是軟著陸還是硬著陸，債券具備避險題材，屬於較高勝率的投資機會。」當經濟愈差，債券行情愈大；若經濟表現不冷不熱，債券在配置中屬於穩健的固定收益。對於2024年的債券投資，李其展以美國公債為工具，為3類投資人提出建議：

1.一般型投資人：做「短債5、長債5」的配置。當美國開始降息，短債因存續期間較短，對價格的敏感性不高，波動相對小，到期時可獲得接近逾4%殖利率的回報；而另一部分的長債，則可補足短債到期後，所失去的再投資風險。

2.價差型投資人：採「長債10」可賺取因經濟衰退、資金搶進避險而致債券價格大漲的行情。不過，由於美國10年期公債在2023年12月中快速大漲，反映了降息預期。因此，李其展建議，在看到更進一步的經濟衰退現象之前，最好等美國10年期公債殖利率回到4%以上，才是相對安全的進場點。

3.收息型投資人：以「短債3、長債7」且投資週期約2年～3年做規畫。這樣的配置，即使在利率降到0的極端情況下，仍將有平均2%左右的配息，且也有價格上漲的資本利得收益。

匯市》預期美元恐出現修正

新台幣走弱機率不大

當經濟軟著陸，聯準會可能呈緩降息，美元將會慢慢修正。若遇危機出現，因避險買盤湧入，美元將會在降息初期衝高，待快速降息才會下修，李其展表示：「如果覺得2024年會因為這波升息循環帶來很大的風險，那美元就很值得提早布局。」

另外，若從出口等相關數據來看，台灣經濟已經走過低點，2024年將會呈緩步復甦，長期下來，新台幣走弱機率應不大。觀察2023年美元兌新台幣的日K線，已自32.49元高點一路走強至31.22元左右。不過，新台幣雖走弱機率不大，但除非是美國快速降息、股市下跌，才有可能回到30元左右。