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如何成為股市贏家？Q4布局台股 專家看好「這4族群」

聯合新聞網／ Smart智富月刊
台股第四季資金朝AI類股回流。路透
台股第四季資金朝AI類股回流。路透

【撰文：楊明峰】

美股輝達（NVIDIA）掀起全球AI（人工智慧）應用熱潮，帶動台廠供應鏈股價大漲，更推升今年加權指數最高攻至1萬7,463點，卻因外資逢高持續減碼，令台股失守萬七大關。

隨著時序進入第4季的台股傳統旺季，各企業歷經近1年的去化庫存調整，營收逐漸迎來復甦曙光，但因明年年初的總統大選等不確定性影響，陷入多空交戰，進入盤整格局。擁有20年法人資歷的資深分析師鍾國忠，教散戶如何透過法人思維，在2023年尾聲布局，成為股市贏家。

今年加權指數上半年漲幅約20%左右，在亞股中僅次於日股，表現相對出色。上半年的強勁漲勢，在過往指數並不多見，鍾國忠認為，接下來指數要大幅向上，機會並不大。但年底因大選或有護盤行情、新台幣貶值有利外銷出口、傳統旺季等因素，鍾國忠認為，第3季指數上攻機會有限，大盤將以盤代跌，指數第4季吹響反攻號角，而他看好族群有以下4大類：

1、AI族群一線股

針對台股AI概念股目前漲多修正，出現異音，鍾國忠認為，AI是未來大趨勢，產業持續向上，並非泡沫，可在股價處於低檔時適度布局。其中，有殖利率保護的個股，最能受到資金青睞。

鍾國忠看好的AI一線股，如廣達（2382）、英業達（2356）、建準（2421）等，過往長期穩定配發股利，未來AI所貢獻的營收相對占比高。像廣達為例，近2年現金股利合計共配12.6元回推股價，近2年殖利率約有5%以上，略高於定存，除非AI產業趨勢轉弱，否則值得持有以等待未來長線的成長力。

2、低基期出口概念股

美國升息有望進入尾聲，美國聯準會（Fed）明年若啟動降息，新台幣將從貶值趨勢轉為升值，因此鍾國忠將眼光投向今年低基期的出口導向傳產，如高爾夫球、自行車、工具機等。由於今年消化庫存，營運表現不如過往，明年股價可望反映其復甦，將能減少匯兌因素對出口的負向影響。

而鍾國忠看好的標的有自行車業龍頭美利達（9914）、工具機產業的亞德客-KY（1590）與上銀（2049）。

3、內需集團股

法人除了有台積電（2330）等大型權值股作為標準配備以外，要在績效做出差異化，多半會瞄準題材類股，或是集團概念股布局，投資人有機會跟著法人順風車，把握年底前最後一波行情。

特別是，因年底有大選、集團則有作帳等行情，內需集團概念股會成為法人操作族群之一。鍾國忠建議，可從獲利穩健的亞東集團、中信集團挑選個股。其中，亞東集團的裕民（2606）未來若美元有回檔而推升物料行情，會明顯受惠故具吸引力；而台塑集團和長榮集團因產業與原物料行情連動較高，也是可以選股布局的族群。

至於法人籌碼如何掌握？鍾國忠觀察，投信在近1年採「高出低接」操作的績效表現，相對外資、自營商來得亮眼，如今投信在1萬6,000點左右一路買進，其布局的個股或產業族群也值留意，例如近來先買京元電（2449）、後來買日月光投控（3711），都是看好生成式AI需求，讓先進封裝及測試廠受惠，也成功拉出股價一波漲勢；而近期則是買進台燿（6274）、台光電（2383）及聯茂（6213）等銅箔基板（CCL）廠，投資人不妨多留意投信買進的個股產業族群性，更可提高勝率。

4、泛地緣政治概念防禦股

今年以來，兩岸關係趨緊，軍工概念股開始受到注意，不過該類股沒有高殖利率，故鍾國忠將目光轉向既受惠新台幣貶值、地緣風險等題材，又有股息保護的強固性電腦類股。像是神基（3005）、茂訊（3213）、融程電（3416），獲利一致性高，且即將進入第4季的產業拉貨旺季，以目前價位來看，殖利率約在5%以上，可能因此吸引法人布局。

展望明年，整體操作有無特別留意之處？鍾國忠認為，疫後相關受惠股或今年的綠能概念類股等，因基期關係，一旦營收年成長趨勢不在，股價很有機會轉弱，務必先做減碼。

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