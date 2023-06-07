行情回暖 4步驟挑出獲利50%的成長股

【撰文：楊明峰】

今年以來，各行各業在疫後解封復甦下，從國際股市到台股全面上演「評價回升」行情。根據網站「StockQ」統計，2023年截至5月19日止，美國那斯達克指數（NASDAQ）大漲21.23%、台灣加權指數漲幅也達13.89%，表現十分強勁。

面對行情回暖，大約有30檔台股基金表現打敗大盤，卻僅有7檔投資報酬率超過20%；而擅長挖掘成長股，有「算股偵探」之稱的陳飛龍，自2022年第4季至2023年年初，他就陸續挖掘出亞洲藏壽司（2754）、華孚（6235）、台半（5425）等，波段布局操作，績效均達50%以上。而他投資與操作成長股的步驟如下：

步驟1》觀察單月營收年增率，逾30%即列入選股清單

上市櫃公司每月10日前會公布前1個月的營收，是陳飛龍必會記錄觀察的數據。評比前，他會先針對營建股扣除交屋的一次性認列收入，再與所有股票比較，把單月營收年增率達30%的公司列入選股清單中。後續觀察這些公司，若出現連續幾個季度營收都在增加的情形，他就會進一步去研究營收能成長的因素。

步驟2》檢視過往營運表現，毛利率應達15%～20%

對於營收持續成長的公司，陳飛龍會檢視近8季的營運表現。以毛利率而言，一般他希望毛利率至少在20%左右，但若公司營運規模較大、股本超過10億元的公司，則要求的毛利率水準會調至15%左右。而毛利率不僅須符合要求水準，也要能維持穩定，或最好是有所提升。

接著，他會從損益表中的營業費用，判斷公司是否能控管得宜，如此在營收成長時，才能發揮規模經濟的效益。由於這個指標會受到公司的產業特性、實際經營情況影響，無法抓特定比率區間一概而論，所以他的觀察重點是，若公司的營業費用無大幅波動，營收表現也能維持成長力道，最後再看單季獲利是否能達到不錯的水準。

步驟3》查詢公司有無擴廠計畫，再從後續效應深入分析

從新聞、法說會等資料上，查詢公司是否有擴廠、新客戶等未來展望，若確認有擴廠消息，則可由近而遠，從近1年觀察到近3年～近5年的新聞，檢視其投入資本支出，是否確實帶動營收成長。若是擴廠計畫如預期推動營收向上，未來股價成長的可能性就很大。

步驟4》透過3指標，評估個股合理價

陳飛龍會透過本益比、淨值比、殖利率等3種法人常用的評價，檢視公司股價是否合理。例如通過前3個步驟所入選的華孚為例，他估算，今年華孚全年度EPS約5元，以過往15倍至18倍的車用產業本益比來衡量，今年2月約40元的股價，本益比8倍偏低，大盤也處在剛反彈上萬五的相對安全位階，因此他積極布局，直到今年4月股價達到80餘元、本益比約15倍的合理價時，陸續出場。

華孚今年股價從最低34.3元到漲破百元大關，股價翻了3倍多，「目前漲的是未來持續新擴廠的夢」，陳飛龍表示，若股價有拉回則可注意。

台股今年反彈近2,000點，震盪波動愈趨明顯，對於下半年的操作，陳飛龍預期難度將增加，特別是電子業可能旺季不旺，他建議多關注營收有逐季成長，同時有毛利率大幅跳升、產業需求明確，或營運谷底翻身等條件的公司。

目前，符合陳飛龍選股條件的公司，有豐祥-KY（5288）、勤美（1532）、皇普（2528）、佳穎（3310）、柏文等。他表示，若接下來股市出現震盪，這些公司股價表現應會相對穩健；若明年的業績穩定、獲利持續成長，股價將可望再有一波升幅，是值得持續關注的成長族群。