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「寡婦交易」不再賠？全球央行狂吹升息風 股債雙跌恐再次上演

聯合新聞網／ Smart智富月刊
做空日本債券被稱作「寡婦交易」，因為過去20年，跟首創量化寬鬆貨幣政策的日本央行對做，全都輸錢出場。路透
做空日本債券被稱作「寡婦交易」，因為過去20年，跟首創量化寬鬆貨幣政策的日本央行對做，全都輸錢出場。路透

【撰文：朱紀中】

做空日本債券被稱作「寡婦交易」，因為過去20年，跟首創量化寬鬆貨幣政策的日本央行對做，全都輸錢出場。不過最近1年，全球央行狂吹升息風，只剩日本央行堅持超低利率的寬鬆政策，看空日債的資金再次集結，因為它們認為通膨升溫，日本低利率政策必然導致資金外流、使日圓大貶，終將逼迫央行轉向升息。

2022年6月第一波遭遇戰，外資單週拋售4兆8,000億日圓（約合353億美元）債券，賣壓重到交易所兩度觸發熔斷機制，日本央行單週投入10兆9,000億日圓（約合808億美元）收購日債，未讓放空者攻破防線。

因央行不斷購債，50%日債籌碼轉由央行持有，10年期債券數度出現單日零成交的異狀。市場空單在12月初再度發動攻擊，單週外資拋售日債1兆1,000億日圓（約合80億8,000萬美元），10年期債券殖利率攻破0.25%的央行防守上限，逼使日本央行決定調升10年期公債控制目標區間上限至0.5%。

資金回流，日圓兌美元匯率過去2個月已升值13%。由於日本持有大量美債，日資回國，美債賣壓跟著加重，美國10年期公債殖利率3個交易日上升18個基點，若持續攀升，股債雙跌噩夢恐再次上演，必須小心。

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