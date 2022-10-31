養老金不夠花？ 3原則布局退休投資計畫

【撰文：王儷玲】

隨著美、英等國通膨率不斷創新高，民眾開始感受到生活開銷大的壓力。英國風險顧問公司Verisk Maplecroft提出警告，俄烏戰爭後許多國家政治風險提升。在經濟和政治不確定性雙重夾擊下，金融市場的股票、債券也同時大幅縮水，面對短期內可預期的經濟衰退，退休族群更覺憂心忡忡。

通膨壓力下，許多已退休民眾感受到養老金不夠花，想重返職場工作，但受限於工作效率與健康問題，難找到工作，只能想辦法省錢，減少生活開銷。台灣也面臨相同問題，根據「2022台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果，因通膨加劇，無論已退休或將要退休的台灣民眾，都擔心退休金縮水、將來退休生活費不夠用，尤其目前市場不斷動盪，該如何執行退休投資計畫，才能對抗通膨與投資風險？退休投資最關鍵的是做對資產配置，用正確的長期投資計畫，才能帶來抗通膨與抗投資風險的穩定現金流。可透過以下3大原則布局退休投資計畫：

1.避免投資類定存產品：許多投資人因害怕投資風險，退休常會選擇最保守的銀行定存。但目前市場利率太低，定存與類定存商品相對無法對抗通膨與長壽風險。

2.建構多元化投資組合：在金融市場各類資產快速變動下，投資單一資產風險太高，應擴大資產類別，利用多元資產不同屬性的優勢，分散風險，同時兼顧資本利得與收益。特別是要納入抗通膨的投資資產，如黃金、不動產、具成長潛力的股票等，也可增加不動產證券化商品（REITs）及ESG永續資產比例。根據瑞普萊坊2022年第2季「全球住宅房價指數」，全球房價年增率為10%，成為高通膨下少數正成長的資產；其次，永續資產包含ESG基金、ETF，過去多項研究皆指出，ESG表現較佳的公司在市場發生危機時抗跌效果較佳。

3.盡早開始定期定額投資：一般民眾的投資心態易受市場震盪與個人主觀影響，往往在市場上漲時猶豫不決，怕買在高檔，但市場下跌時又覺得低點尚未出現，錯失進場時機。要避免追高殺低的情況，最好的方式就是定期定額長期投資，不但可以有效降低投資成本，也能享有時間複利。

退休金準備過程很長，需要有毅力，不中斷地執行投資計畫。若今年通膨已讓你生活備感壓力，那你更該盡早開始規畫退休理財，趁現在市場低點時積極參與，才能享受長期投資所帶來的複利效果，打造更優質的退休生活！

(本《Smart智富》專欄作者現為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長)