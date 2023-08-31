ESG背後的真相：公關策略還是真實承諾﹖

當全球氣候日趨炎熱，不少人問道：ESG真的值得企業追求嗎？特別是當我們看到在美國，一些地方抵制ESG，認為它僅是「覺醒資本主義」的產物，而台灣則秉持另一種態度，認為ESG是未來的大勢所趨。

文•林嘉宏

究竟ESG是投資泡沫？還是綠色黃金呢？其實ESG不僅僅是一個「漂綠的面子工程」，更是將其納入企業的每一個決策和操作中，進而建立起的企業文化。前陣子國泰航空的公關事故，即使CEO四度道歉，還是不少網友對此不買單，並指出國泰航空是搞歧視慣犯。深入探討，我們會發現它背後其實藏有一個重大的ESG問題，長久以來，企業忽略了ESG的價值和意義，結果導致品牌形象受損，市值大跌。

如何更好地實踐ESG？

當不同世代對企業品牌的ESG期望時，他們的焦點和價值觀會有所差異。X世代經歷過氣候變化與環境破壞的衝擊，他們特別重視企業對於「環境保護」的投入。Y世代處於一個夾縫地帶，既經歷氣候變遷，又見證人權與性別議題的演進，對他們來說，品牌不僅應該重視環境，更要支持多元與包容，特別是LGBTQ+ 議題。至於Z世代是在一個社群媒體盛行、文化多樣性日益凸顯的時代成長，更為多元化、平等與包容（DEI）。

其幾個關鍵點如下：

一、業財融合：ESG不應被視為公司運營之外的附加職能，要真正實現ESG的價值，企業應將其財務與日常業務緊密結合，確保內外價值的統一，例如：榮獲品牌金舶獎項的檜山坊將ESG的實踐融入其產品全生命週期，從原料到回收與重複利用。

二、AI數位化：AI化和數位化技術是提升企業ESG數據管理披露的關鍵，例如：聯想Lenovo透過數位化平台集中管理供應鏈的ESG數據，確保訊息的真實性、準確性和及時性。

三、與本土議題結合：ESG不僅是滿足全球標準，還需要考慮本地的具體問題和挑戰，例如：台積電慈善基金會首辦「高中職就業博覽會」，逾一萬兩千位學子受益。

林嘉宏表示應落實ESG 的 真正意義。

你有沒有「第二張財報」？

隨著全球趨勢轉向綠色可持續發展，ESG（環境、社會、治理）投資正迅速脫穎而出。事實上，根據預測到

二○二五年，ESG投資將突破五十三兆美元，占全球投資總量的驚人比例：三分之一。

不得不說，投資者的眼光不再只是集中在公司的財務績效，而是轉向了企業如何對待環境、社會和公司治理。對於追求創新的企業，ESG可能是取得競爭優勢的關鍵，聯合國已將ESG定位為企業的「第二張財報」，這項策略在全球投資市場上已經引起了廣泛的關注。馬斯克（Elon Musk）曾說ESG是魔鬼，或許他是對的也是錯的，但企業如果不重視這「魔鬼」，將會失去更多的機會。

建立適合台灣企業的ESG評價體系

雖然ESG已經被越來越多的企業所熟悉，但如何衡量企業ESG水平仍然處於一個「非共識」的狀態。粗略來說，衡量企業ESG的方式可以劃分為：ESG資訊揭露標準和ESG表現評等標準，前者著重於「報告」，後者則關注「實踐」。

因此，如何建立適合台灣企業的ESG評價體系，可從三方面著手：

一、兼容並蓄的策略：ESG雖為舶來品，但已逐漸融入企業經營和社會責任。應該借鑒國外ESG的優點，建立具有國際一致性的評價框架。

二、立足國情的特色：根據台灣的企業發展階段和政府政策指引，在ESG不同維度展現社會價值與影響力。

三、因地制宜的差異：考慮台灣本土企業的類型和行業特點，實行差異化的評價，確保ESG的均衡發展。

未來，對於那些能夠看到ESG帶來長遠價值的公司，ESG絕對是一種賦能。然而，如果只是被動地看待ESG為法規要求，而沒有真正理解其背後的意義，則可能會感受到其為一種負擔。