科技股未來之星

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

CES堪稱科技業的巴黎時裝秀，今年主軸毫不意外就是AI將會貫穿全場，不過百花齊放的應用端裝置中，誰會成為一鳴驚人的大贏家？

年度科技盛會的美國消費性電子展（CES 2024）即將於美國時間一月九日至十二日開展，作為全球最大的消費性電子展，也是三大消費性電子展中每年第一個舉辦者，熱度一向高漲，且為在展覽上吸引訂單，各家參展廠商皆會使出渾身解數、端出秘密武器，因此歷年來ＣＥＳ展題材都有望帶動相關類股股價表現。

不少台廠都已磨刀霍霍、準備大秀新品與新技術，包括華碩、微星、技嘉、友達、群創、ＭＩＨ聯盟等。不只如此，國科會、國發會、經濟部、數位部四個單位亦組成「台灣國家代表隊」，將率領近百家新創前進ＣＥＳ參展。

大廠著眼AI PC高成長潛力

綜觀二○二四年ＣＥＳ展主題，涵蓋人工智慧、數位健康、永續發展、汽車科技、遊戲與電子競技、擴增／虛擬實境、智慧城市、智慧家居等領域的最新技術。從這些科技新亮點中下去搜尋，或有望找到具飆股潛力的新星。

其中，ＡＩ應用無疑是此次展會的一大重頭戲，尤其AI PC更是不少廠商所聚焦的重點領域，其著眼的不外乎是AI PC未來的高成長潛力。根據研究機構Canalys預估，支援ＡＩ的ＰＣ市場預計將在二○二五年成為市場主流產品、二六年占整體ＰＣ銷售的一半以上，並在二七年達到出貨量占比六○％以上、超過一．七五億台，也就是每三台筆電中就會有兩台為AI PC。換句話說，至二七年，AI PC將以高達九四％的年複合成長率（ＣＡＧＲ）增長。

而ＣＰＵ龍頭老大哥英特爾（Intel）則喊出AI PC在二八年市占率將超過八○％的樂觀預期，執行長季辛格（Pat Gelsinger）就表示，「AI PC是下一個重要時刻！」並預估全球的資訊設備量將達到四倍成長，與人類生活緊密結合。對此，英特爾於二三年底推出最新電腦中央處理器Core Ultra（代號：Meteor Lake）與第五代Xeon伺服器處理器（代號：Emerald Rapids）。

其中，Intel Core Ultra是Intel 4製程技術的首款處理器，象徵著英特爾四○年來最大的架構轉變，搭載首次推出的ＡＩ加速器，也就是神經處理單元（ＮＰＵ），可以提供更高效能的ＡＩ加速，補強ＣＰＵ和繪圖處理器（ＧＰＵ）的ＡＩ處理功能，且比前一代產品高出二．五倍的能源效率。而根據英特爾指出，搭載Core Ultra的AI PC已在多家美國零售商上市，預估二四年全球搭載此款處理器的PC/NB就將高達二三○款。

英特爾：AI PC市占將逾八成

英特爾主要競爭者超微（AMD）更是搶先英特爾推出Ryzen 8040系列處理器，此處理器引入Ryzen AI NPU，使用多達八個Zen 4 CPU核心和基於RDNA 3的整合ＧＰＵ。且據AMD宣稱，Ryzen 8040系列處理器速度較前一代產品Ryzen 7040系列中的ＮＰＵ快約一．四倍，而比英特爾高階一三九○○Ｈ晶片則快約一．八倍。此外，AMD也公布了代號為「Strix Point」的下一代ＮＰＵ架構，該架構將提供「超過三倍的生成式AI NPU效能」，預估二四年將推出。

在處理器大廠針對AI PC相繼推出新平台後，全球主要的ＰＣ廠商都跟上腳步推出一波新品，而預期在此次ＣＥＳ展中，包括聯想（Lenovo）、戴爾（Dell）、三星（Samsung）、ＬＧ等國際大廠，以及台廠如華碩、宏碁、微星、技嘉等都將再釋出第二波、且規模更大的AI PC新品。

華碩近期端出搭載英特爾Core Ultra處理器的AI PC–ASUS Zenbook 14 OLED，透過處理器內建ＡＩ專用的ＮＰＵ，不但更省電，還可降低ＣＰＵ工作負載，大幅提高ＡＩ處理能力。而華碩也將於台灣時間一月九日、十日舉辦兩場線上發表會，先前公司已暗示將有更多AI PC新品亮相，市場也預料屆時華碩將推出涵蓋消費性、電競、商用全系列AI PC新品。

法人指出，華碩營收主要分為ＰＣ、主機板及零組件等三類，其中ＰＣ（ＮＢ、ＤＴ）占六七％，換言之，換機潮出現，華碩營收就會直接出現反映。且法人也持續看好華碩是生成式ＡＩ軟硬體垂直與水平整合的全方面廠商，像是旗下包含ＡＩ伺服器、GPU Cloud、企業級ＡＩ大型語言模型「福爾摩沙」、智慧機器人等產品與服務，使華碩除ＡＩ硬體產品外，也可提供差異化的ＡＩ軟體服務與產品，將有利長期競爭力與獲利提升。

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