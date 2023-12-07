台股哪檔航太股訂單爆發？

【文／周佳蓉】

全球航太產業復甦帶動下，加上交機數量優於預期，波音股價獲法人大力按讚，台廠深耕航太領域多年，哪家公司訂單開始爆發？

國際航太龍頭指標波音（Boeing）受到第三季產量不振、交機延宕等利空衝擊，但股價表現卻依然強勁，十月下旬在一七七美元觸底後翻揚向上，已站上二三○美元，挑戰八月的今年新高，近一個月漲幅二一％，而這與近期眾多華爾街分析師看好波音產業前景與飛機交付量成長有關。

兩大飛機巨擘波音（BA.US）與空中巴士（AIR.SE）在今年六月雙雙釋出未來二十年的航空市場展望，根據波音預測在未來二十年內，低成本航空將加速擴大機隊規模，全球需要四．二六萬架新機，總價值將達八兆美元，而競爭對手空中巴士也提到，未來二十年將交付四．○九萬架新機給客戶，高於二二年估計的三．九四萬架。此外，隨著能源和碳排放的高額成本開始衝擊市場，航空公司亦有舊機汰換的需求，空巴預估全球將淘汰一萬七千架舊機、波音認為未來二十年一半以上的機型交付都將用於汰換舊機上，另一半則用於擴充機隊。

疫後觀光需求湧現後，航空客運需求持續強勁，國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）指出，今年全球航空旅客將達到四三．五億人次，接近疫情前的四五．四億人次，載客需求 (ＲＰＫ，客運收益公里數) 也已回到疫情前九五％水準，有望於明年突破一○六％，航空公司紛紛積極回復機隊數及航班並採購新飛機，可以從今年全球各大航太展，波音、空巴一直傳出接獲訂單的好消息獲得驗證，隨著大訂單到手且創下十多年來的新高，二家航太龍頭也將因應交機需求新增產能，擴產規劃到二○二六年，亦將帶動相關供應鏈業績持續成長。

再把焦點放回台灣，因為航太全機整合產業壟斷於歐美廠商，台灣廠商則主要藉由Tier 2、Tier 3零組件生產，切入發動機、機體結構、飛機內裝再到航空維修等四大領域，像是漢翔、長榮航太、晟田、寶一、駐龍、千附精密、jpp-KY、長亨等業者，周邊廠商還有航太工具機的百德、機隊維修的亞航、漢翔等為代表，近年來深耕航太領域，台灣已有強而有力的供應鏈體系。

公準將迎史上最好的一年

跨足航太產業逾二十年的公準也是值得留意的航太概念股之一，主要業務有營運占比高達五成的半導體設備零組件、顯示器設備及航太零件，這幾年顯示器設備市場景氣不佳，營運占比從過去的兩成以上下滑至十八％，半導體設備與航太占比則日漸提升。其中，航空飛行器所需的致動器零件、伺服閥零組件，主力提供給波音787、空巴A320等，都是世界各大航空公司積極採購的機種，公準航太客戶有UTC、Pattonair、雷神技術等公司；半導體設備方面，前段製程需要的微影製程設備、曝光機檢測、電子束檢測設備零組件等，亦提供後段封裝需要的封裝製程模具等。

在深耕精密模具設計／製造經驗多年，公準已從單純ＯＥＭ製造，再轉為發展ＯＢＭ自有產品，公準是台灣少數具備「微渦輪」全部零件自製能力的業者，提供給火力發電廠等能源業者使用燃氣或燃油就能產生動力；伺服閥精密閥軸用於航太產業，在公司完整的機加能力下，已能將兩公分的產品，精度準確高達二µm（微米），以利於機械快速反應，近年已陸續獲得航太等級的有AS-9100、ISO-9001及特殊製程NADCAP認證。