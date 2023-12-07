快訊

巨人軍來台／終結者大勢來了！12日開賣記者會 傑比兔也會到

美內華達大學驚傳槍響！釀3死1命危 67歲槍手是外校教授、已身亡

亡國感下司法不正義？向心共諜洗錢案無罪 「射3箭」跨海宣戰

台股哪檔航太股訂單爆發？

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

全球航太產業復甦帶動下，加上交機數量優於預期，波音股價獲法人大力按讚，台廠深耕航太領域多年，哪家公司訂單開始爆發？

國際航太龍頭指標波音（Boeing）受到第三季產量不振、交機延宕等利空衝擊，但股價表現卻依然強勁，十月下旬在一七七美元觸底後翻揚向上，已站上二三○美元，挑戰八月的今年新高，近一個月漲幅二一％，而這與近期眾多華爾街分析師看好波音產業前景與飛機交付量成長有關。

兩大飛機巨擘波音（BA.US）與空中巴士（AIR.SE）在今年六月雙雙釋出未來二十年的航空市場展望，根據波音預測在未來二十年內，低成本航空將加速擴大機隊規模，全球需要四．二六萬架新機，總價值將達八兆美元，而競爭對手空中巴士也提到，未來二十年將交付四．○九萬架新機給客戶，高於二二年估計的三．九四萬架。此外，隨著能源和碳排放的高額成本開始衝擊市場，航空公司亦有舊機汰換的需求，空巴預估全球將淘汰一萬七千架舊機、波音認為未來二十年一半以上的機型交付都將用於汰換舊機上，另一半則用於擴充機隊。

疫後觀光需求湧現後，航空客運需求持續強勁，國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）指出，今年全球航空旅客將達到四三．五億人次，接近疫情前的四五．四億人次，載客需求 (ＲＰＫ，客運收益公里數) 也已回到疫情前九五％水準，有望於明年突破一○六％，航空公司紛紛積極回復機隊數及航班並採購新飛機，可以從今年全球各大航太展，波音、空巴一直傳出接獲訂單的好消息獲得驗證，隨著大訂單到手且創下十多年來的新高，二家航太龍頭也將因應交機需求新增產能，擴產規劃到二○二六年，亦將帶動相關供應鏈業績持續成長。

再把焦點放回台灣，因為航太全機整合產業壟斷於歐美廠商，台灣廠商則主要藉由Tier 2、Tier 3零組件生產，切入發動機、機體結構、飛機內裝再到航空維修等四大領域，像是漢翔、長榮航太、晟田、寶一、駐龍、千附精密、jpp-KY、長亨等業者，周邊廠商還有航太工具機的百德、機隊維修的亞航、漢翔等為代表，近年來深耕航太領域，台灣已有強而有力的供應鏈體系。

公準將迎史上最好的一年

跨足航太產業逾二十年的公準也是值得留意的航太概念股之一，主要業務有營運占比高達五成的半導體設備零組件、顯示器設備及航太零件，這幾年顯示器設備市場景氣不佳，營運占比從過去的兩成以上下滑至十八％，半導體設備與航太占比則日漸提升。其中，航空飛行器所需的致動器零件、伺服閥零組件，主力提供給波音787、空巴A320等，都是世界各大航空公司積極採購的機種，公準航太客戶有UTC、Pattonair、雷神技術等公司；半導體設備方面，前段製程需要的微影製程設備、曝光機檢測、電子束檢測設備零組件等，亦提供後段封裝需要的封裝製程模具等。

在深耕精密模具設計／製造經驗多年，公準已從單純ＯＥＭ製造，再轉為發展ＯＢＭ自有產品，公準是台灣少數具備「微渦輪」全部零件自製能力的業者，提供給火力發電廠等能源業者使用燃氣或燃油就能產生動力；伺服閥精密閥軸用於航太產業，在公司完整的機加能力下，已能將兩公分的產品，精度準確高達二µm（微米），以利於機械快速反應，近年已陸續獲得航太等級的有AS-9100、ISO-9001及特殊製程NADCAP認證。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2277期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

台股ETF規模排名生變 一特質點燃投資人熱情

台股震盪盤堅 投信買超逾44億、外資提款群創

台股雙王撐盤 再現11千金…法人估下季還有高點

台股投資評等 野村升至「中立」

相關新聞

台股哪檔航太股訂單爆發？

全球航太產業復甦帶動下，加上交機數量優於預期，波音股價獲法人大力按讚，台廠深耕航太領域多年，哪家公司訂單開始爆發？

三檔資安股防駭大作戰

近年網路攻擊、資安事件層出不窮，駭客對製造業的攻擊數量有逐年增加的趨勢，而台灣又身為全球製造業中的要角，對於網路資安的維護將更為積極。

台股超港效應

台灣加權指數黃金交叉香港恆生指數，除了權值股所屬產業前景差異之外，也顯示經濟消長變化及國際資金的流向。台股近期進入高檔整理，盤面依舊持穩類股輪動格局，個股依題材、籌碼面各自表述。

資金從中國跑到日本了！明年大選影響台股命運

全球股市共同走過光輝的十一月，從日線看，美國各大指數都是大漲的走勢，道瓊大漲二八九八．○二，漲幅達八．七七％，這一個月，道瓊把今年的跌幅都收復回來，而且還站上三萬六千點，這是美股多頭的時代。其他如標普也大漲八．六二％，Nasdaq大漲十．七％，逼近歷史高點。有了Nvidia帶領的費城半導體指數在十一月大漲十五．八四％，今年拉出四七．六三％漲幅，堪稱出類拔萃。

行家必看！8檔超人氣IC股

高效能AI晶片由賣方主導市場價格，Nvidia毛利率成長率高於營收成長率，ARM從手機IP到伺服器用IP效能表現優異；USB高速傳輸的祥碩、混合式和電源管理IC的精拓科、AI晶片威盛、伺服器遠端管理IC的信驊都因為AI而受惠；消費電子IC設計的義隆、來頡得利於智慧型手機景氣觸底回升，營運步入佳境。

機車霸主三陽 磨刀霍霍推新款

耕耘電動機車技術多年，三陽終於推出首款ＰＥ３增程概念車，主要機車大廠Gogoro、光陽、三陽拚外銷，東協市場為長線發展重地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。