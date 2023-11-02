氫能車概念股 兩檔股鴨子划水

【文／周佳蓉】

氫能發展是能源轉型重要目標之一，國內氫能車從商用車起步，但仍面臨加氫站建置不足、整車成本過高等難題，惟中興電、高力耕耘已久。

全球減碳趨勢下，為降低交通運輸所帶來的溫室氣體排放，以氫氣作為動力來源的氫燃料車，也是推動電動車之餘重要的發展方向，近年來歐美各國積極布局氫能源市場，亞洲國家從南韓、日本乃至於中國，陸續在氫交通運輸展現氫能運用的成果，而今年台灣的首輛氫能巴士，由彩碤新能源、研華聯手打造的原型車亮相後，交通部也承諾推出「氫燃料電池大客車試辦運行計畫」草案，明年啟動氫能公車試辦，若進展順利，未來將可能在國道客運等長途運具及貨櫃車上，全面採用氫能或雙燃料，以因應國際趨勢，並逐步實現運具電動化及無碳化目標。

氫能車以商用車先行

簡單說明氫燃料車運作的原理，這類載具發電過程中藉由吸入的空氣，讓空氣中的氧與儲氫罐的氫氣起化學作用，產生電力來驅動電動引擎（馬達），並可儲存電能在動力電池內，汽車運行所產出的排放物是對環境無害的水，從而有效減少燃油車造成的空氣汙染問題，尤其全球碳排放量有高達三分之一來自交通運輸，潛在成長空間巨大，因此氫能車被各界視為終極環保車輛。

由於氫燃料電池車具備續航力強、充能快、耐低溫等優勢，若能克服加氫站不足、順利降低車輛成本，商用車將是氫能車未來的主要應用，而研究機構預估二○二五年後氫能汽車才有望走向商業化。

放眼世界幾個大型企業，美國零售龍頭沃爾瑪（Walmart）與氫能源新創公司Plug Power二○一二年展開合作，斥資大筆費用配置氫燃料電池堆高機和氫動力設備等，至今已有九五○○輛氫燃料電池車，用於沃爾瑪在北美的三七個物流中心，而後又與發電公司Engie合作，在智利的配送中心開設了一個綠氫工廠，沃爾瑪承諾二○三五年將百分百使用再生能源，而為期十五年的計畫將減少一萬七千噸碳排放量。

除此之外，Plug Power更與電商龍頭亞馬遜（Amazon）達成合作協議，協助將亞馬遜的氫能車隊擴增，二五年一月開始提供近一．一萬噸的綠氫用於三萬輛堆高機和八○○輛長途卡車，而亞馬遜目前內部設有逾七十個氫儲存系統，為一萬五千輛堆高機提供動力，二五年將增設至一百個系統。

氫能車發展遭遇諸多困難

亞洲國家當中，日本在二○一七年率先推出了國家氫能源戰略，但步伐已被他國超越，知名日本汽車大廠豐田（Toyota）在一五年推出氫能源車型Mirai，加一次氫約可行駛超過六百公里，主要銷售市場為日本當地及美國，不過在加氫站的基礎設施建設短缺、成本難以降低之下推動進度緩慢，南韓的現代汽車在一八年推出Hyundai Nexo後，一九年榮登躍為全球最熱銷的氫能車款，現代汽車至此在全球舞台竄起，並擁有量產氫能汽車、巴士和卡車的技術，也開始自設加氫站、經營氫能車物流，至今南韓氫能車銷量占全球比例最高，包含氫能巴士Elec City、休旅車Nexo等在內，二二年市占率達五○％，今年一～八月仍有三四％的市占率，中國以氫能商用車為主、市占率超過三○％位列第二，美國則在拜登政府開始重視氫能投資後，氫能車市占躍居全球第三。

而據SNE Research統計，今年以來全球氫燃料電池車銷量近一．一萬輛，較去年同期下滑十五％，顯然成本居高不下、基礎建設困難仍是各國面臨的挑戰之一。

台灣為了推進氫能發展，除了在《二○五○淨零排放規劃》納入氫能發電占比要達九～十二％的目標，針對氫能源載具發展，也成立氫燃料電池夥伴聯盟，結合產、官、學多面向來凝聚各方共識。

今年五月，由研華負責智慧車聯網、聯華林德打造加氫設備，彩碤新能源發表了全台首輛氫能巴士原型車，當中的零件國產製造比率六○％，關鍵的燃料電池及氫瓶都是進口，隨台灣碳纖維業者有意投入氫瓶開發，將力拚國產自製率衝上七五％。