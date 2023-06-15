三奈米概念股 誰含金量高？

【文／莊家源】

隨著iPhone 15、新款Mac即將登場，蘋果包下台積電Ｎ３產能，後續還有高通、聯發科等大客戶在排隊，將有助提供台積電供應鏈業績成長動能。

隨著半導體庫存調整接近尾聲，與第三季發表的iPhone 15 Pro處理器A17將採用台積電的三奈米製程（Ｎ３），蘋果（Apple）預計首批iPhone 15備貨將達九千萬支，另外還有即將推出的Mac系列搭載的Ｍ３晶片也將採用Ｎ３製程，台積電除了全力生產Ｎ３之外，在今年下半年即將量產的三奈米改良版（Ｎ３E）也將陸續迎來高通（Qualcomm）、聯發科、博通（Broadcom）、超微（AMD）、輝達（Nvidia）等重量級客戶。

三奈米成長動能強勁

台積電Ｎ３自去年第四季宣布量產以來，一直都是市場關注的焦點，相較於同樣已宣布量產的三星（Samsung），台積電在大客戶蘋果的力挺之下，產能利用率在今年首季就呈現滿載水準。

台積電董事長劉德音與總裁魏哲家近期表示，目前台積電Ｎ３技術領先業界實現高度量產，並具備良好良率，與二○二○年量產的Ｎ５相比，Ｎ３電晶體密度增加六○％，在同一運算速度下功耗可降低三○∼三五％。受惠高效能運算（ＨＰＣ）、智慧型手機等應用，今年Ｎ３將達到全面利用（fully utilized），並在第三季起開始大幅貢獻營收，預期Ｎ３將占今年營收的中個位數百分比。

另外，Ｎ３Ｅ作為三奈米家族的延伸，具有更好的效能、功耗和良率，目前Ｎ３Ｅ已通過驗證並達成效能與良率目標，預計在今年下半年量產，未來將會大量導入超級電腦、資料中心、高速網路、行動裝置等應用，看好在Ｎ３家族量產後，每年帶來的營收貢獻會大於Ｎ５同期表現，且現階段也觀察到Ｎ３與Ｎ３Ｅ製程皆有許多大客戶參與，在量產第一年與第二年的產品設計定案數量將是Ｎ５的兩倍以上，預期未來五年將可帶來高達一．五兆美元的終端產品價值。

雖然，今年受到半導體供應鏈庫存調整影響，台積電在首季法說會中調降今年度資本支出至三二○∼三六○億美元，導致許多設備商營運動能受到壓抑，但台積電在先進製程的擴產計畫仍持續進行，目前已進入量產的Ｎ３已開始貢獻營收，Ｎ３Ｅ也將在今年第四季進入量產階段，再加上近期Nvidia所帶動的ＡＩ浪潮，擴大對台積電先進製程、封裝需求，導致台積電加快擴產進度，讓相關設備供應商如弘塑、辛耘、萬潤、帆宣、鈦昇等股價都出現不小漲幅。

家登新款光罩盒獲認證

雖然半導體庫存調整持續進行，家登身為台積電的極紫外光光罩盒（EUV Pod）與前開式晶圓傳送盒（FOUP）供應商，今年前五月營收達二○．九億元，年增二二．一％，首季ＥＰＳ三．九四元。

由於家登主要產品為光罩盒及晶圓傳載類，其中光罩盒在全球市占率高達八成，主要客戶為台積電、三星、英特爾（Intel）等國際半導體大廠。以目前產品組合來看，光罩盒占營收比重約六成、晶圓傳送盒約兩成，儘管先前因台積電Ｎ５、Ｎ７產能利用率暫時降溫，但近期已開始回升，再加上Ｎ３製程需求強勁，且光罩層數提升到二○層以上，比過去Ｎ５的層數多出一倍，法人看好今年在光罩盒業績有望成長兩成以上。

此外，隨著極紫外光曝光機升級至NXE:3600D，新款曝光機將能提供更高效率晶圓產量，較上一代機型提升十八％，所搭配的光罩盒也必須跟著升級，家登目前已完成艾司摩爾（ASML）認證，預計今年下半年將開始量產出貨，且新款EUV Pod價格較上代提高十∼十五％，有助推升家登營運成長動能，全年獲利拚賺兩個股本。