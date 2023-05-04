【文／吳旻蓁】

現代人越來越重視健康議題，而象徵健康的休閒運動產業，自然成為一塊市場大餅。甫上興櫃的展逸，致力打造運動產業生態系，將成首家運動休閒類股。

隨著現代人對健康議題和生活品質的關注度不斷提高，參與運動相關活動的人口持續成長，推動運動休閒產業在全球各地如火如荼發展，創造出龐大市場商機。根據Global Wellness Institute報告，全球運動健康經濟產業規模從一七年的四．三兆美元增長到一九年的四．九兆美元，年增六．六％，顯著高於全球ＧＤＰ的四％增速。儘管二○年受新冠疫情影響，全球運動健康經濟產業規模下降十一％，但在疫情逐漸受到控制的情況下，預計未來五年運動健康經濟市場將迎來報復性成長，從二○年的四．四兆美元增長到二五年的七兆美元，年複合成長率達十％。

運動休閒進入大紅利年代

而台灣運動產業在二○○○年之前主要以運動用品製造為主，隨著實施周休二日後，民眾休閒時間變多，再加上國際趨勢、國家政策及企業推廣等力道支持，促使運動休閒逐漸盛行。根據體育署年度運動消費支出調查統計，近年來台灣運動消費支出皆呈現持續成長的趨勢，惟二○到二一年同受疫情影響，總體運動消費支出略為下滑，至一三五三億元及一三三六億元。對此，法人依舊看好產業發展，表示台灣室內運動場館數量於疫情期間仍然持續增加，加上運動賽事都已陸續恢復進行，運動產業產值應可重新回到快速成長的軌道上，預估今年產業占ＧＤＰ比重有望從一六到二○年平均的○．七二％回升至○．七五％，並朝突破一％前進；若以中華經濟院推測今年ＧＤＰ約二二．一一兆元來看，全年運動業產值上看二二○○億元。

台股近期也迎來一檔運動新兵，甫登入興櫃市場的展逸國際，為台灣首家運動健康休閒娛樂集團，從專業運動賽事到大眾體育，已有全方位的發展布局。預計在七月三日證交所新增產業類別上路後，將轉至運動休閒類股搶頭香，可望成台灣第一家以運動休閒類股申請ＩＰＯ的企業。

二○一○年成立的展逸，最初是從Ｂ２Ｂ運動行銷起家，主要承辦Nike、Jordan、Converse等國際知名運動品牌或大型金控公司所舉辦的各項運動類型活動，而這個階段也被董事長張憲銘稱為是展逸一．○的「代工階段」。展逸二．○進一步發展運動經紀，將觸角延伸至國際市場、成立自有ＩＰ品牌「BE HEROES」負責運動賽事、明星球員展覽等，像是王建民重返大聯盟皇家隊、陽岱鋼與巨人隊的合約、陳金鋒退休後的各項代言等，都是此階段的代表實績。

不過展逸的目標不僅於此，現今的展逸，已又更上一層樓進入三．○階段，朝運動健康休閒娛樂整合平台發展，張憲銘分享，由於觀察到近年不論是觀賞型或是參與型的運動人口都呈現逐年成長態勢，像是現在越來越多家長重視孩子的運動參與，女性從事瑜伽、健身等人口也明顯成長，深知這是一個大好的發展機會，因此自一八年起展逸便積極朝含金量較高的Ｂ２Ｃ市場發展，建立直接跟消費者溝通的機會。

跨足Ｂ２Ｃ再添營運動能

截至今年，展逸旗下的運動教育、女性健身乃至於休閒餐飲都可初步看到成效；不僅如此，展逸也鎖定運動場館經營，目前成功拿下台北永建國小、中山國中、建安國小及台中市游泳訓練中心四座運動場館的運營權，能提升集團長期穩定現金流來源，並採取複合式運動消費通路的經營方式，即每一營點據點至少有兩家以上子公司業務進駐多品牌服務，以利聯合行銷及相互會員導流，進而分攤管銷成本。公司也設立目標，計畫再拿下北部、中部、南部各一個大型運動場館，並搭配小型區域型運動場館來提供更完整的運動消費通路服務。