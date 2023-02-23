【文／吳旻蓁】

近一年來，受到俄烏戰爭的影響，國際燃料翻倍暴漲，全球面臨發電成本上漲已是事實，因此可見不少國家都已經陸續調漲電價。台灣亦感同身受，故台電去年六月便調漲工業用電十五％，但住宅電價仍持續凍漲，而攤開財報來看，台電前年燃料成本為二九二四億台幣，去年受俄烏戰爭影響，燃料成本翻倍暴增為六一六三億元，進而使全年虧損達二六七五億元，是歷來單年度最大虧損金額。

電力攸關產業與民生，多年來，台灣一直是低電價的代表之一，台電以電價凍漲或小漲，擋住輸入性通膨，根據台電資料，二○一○年平均電價為一度二．六一元，雖之後有逐年調高，但至一四年後卻不增反降，實質凍漲可說達十年之久。然而面對凶猛的國際燃料漲勢，台電確實很難一直逆勢擋下去，且假設國際能源價格維持高檔水準，預期台電今年虧損恐仍將再創高。

台灣用電量持續創高

而台電預計三月下旬召開電價費率審議會，將決定今年四至九月電價是否調漲，對此，有專家認為，台灣電價調三○％還算是合理範圍，如果繼續逆勢凍漲，台電虧損其實還是全民埋單，且另一方面，若未合理調漲電價，恐持續陷入便宜電價造成缺電危機的惡性循環中。經濟部去年統計，台灣用電量到二○二七年前，每年還會成長二．五％；而觀察台灣用電量，自二○二○年以來，因防疫有成，全球轉單及半導體擴廠效應，台商積極回台投資、設廠，都推升用電量大幅成長，其中，二一年更突破二八○○億度的關卡，達二八三○億度，漲幅四．三％，為十年來最高漲幅。

鑑於工業活動、各式新興科技應用對於電力的需求正快速攀升，供給端的成長勢必也要加緊跟上腳步。台灣近年全力發展再生能源，根據能源局公布的最新能源統計月報來看，去年全年再生能源總發電量達二三八．四三億度，占整體發電量八．三％，並超越核能的八．二％，是首次再生能源的全年度發電量超越核能；而對比二一年再生能源發電量僅一七四．五六億度來看，年增達三六％。

太陽能、離岸風電加速建置

太陽能與風力發電為兩大成長最顯著的領域。其中，政府明訂二五年全台太陽光電建置量要達二○ＧＷ（十億瓦）的目標，而為了激勵光電裝置量提升，政府也持續釋出加碼補助與相關扶持政策，像是去年下半年躉購費率維持與上半年一致，打破原先下半年通常低於上半年的慣例。此外，經濟部也已針對土地、饋線、行政程序等建立推動模式，引導業者進行適當的土地設置，也找到新設置態樣，如漁電共生、屋頂等，預期都將大幅提升設置速率，達到各年度設置目標。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2236期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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