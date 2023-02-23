快訊

今年第5起！高鐵「集電弓自動下降」 晚間部分列車延誤

全台洗三溫暖…228連假下探8度再回暖 這天氣溫又溜滑梯

王建民衰捲不倫案…美女醫不忍了 將對尪提刑事告訴

缺電危機電力股來電

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

近一年來，受到俄烏戰爭的影響，國際燃料翻倍暴漲，全球面臨發電成本上漲已是事實，因此可見不少國家都已經陸續調漲電價。台灣亦感同身受，故台電去年六月便調漲工業用電十五％，但住宅電價仍持續凍漲，而攤開財報來看，台電前年燃料成本為二九二四億台幣，去年受俄烏戰爭影響，燃料成本翻倍暴增為六一六三億元，進而使全年虧損達二六七五億元，是歷來單年度最大虧損金額。

電力攸關產業與民生，多年來，台灣一直是低電價的代表之一，台電以電價凍漲或小漲，擋住輸入性通膨，根據台電資料，二○一○年平均電價為一度二．六一元，雖之後有逐年調高，但至一四年後卻不增反降，實質凍漲可說達十年之久。然而面對凶猛的國際燃料漲勢，台電確實很難一直逆勢擋下去，且假設國際能源價格維持高檔水準，預期台電今年虧損恐仍將再創高。

台灣用電量持續創高

而台電預計三月下旬召開電價費率審議會，將決定今年四至九月電價是否調漲，對此，有專家認為，台灣電價調三○％還算是合理範圍，如果繼續逆勢凍漲，台電虧損其實還是全民埋單，且另一方面，若未合理調漲電價，恐持續陷入便宜電價造成缺電危機的惡性循環中。經濟部去年統計，台灣用電量到二○二七年前，每年還會成長二．五％；而觀察台灣用電量，自二○二○年以來，因防疫有成，全球轉單及半導體擴廠效應，台商積極回台投資、設廠，都推升用電量大幅成長，其中，二一年更突破二八○○億度的關卡，達二八三○億度，漲幅四．三％，為十年來最高漲幅。

鑑於工業活動、各式新興科技應用對於電力的需求正快速攀升，供給端的成長勢必也要加緊跟上腳步。台灣近年全力發展再生能源，根據能源局公布的最新能源統計月報來看，去年全年再生能源總發電量達二三八．四三億度，占整體發電量八．三％，並超越核能的八．二％，是首次再生能源的全年度發電量超越核能；而對比二一年再生能源發電量僅一七四．五六億度來看，年增達三六％。

太陽能、離岸風電加速建置

太陽能與風力發電為兩大成長最顯著的領域。其中，政府明訂二五年全台太陽光電建置量要達二○ＧＷ（十億瓦）的目標，而為了激勵光電裝置量提升，政府也持續釋出加碼補助與相關扶持政策，像是去年下半年躉購費率維持與上半年一致，打破原先下半年通常低於上半年的慣例。此外，經濟部也已針對土地、饋線、行政程序等建立推動模式，引導業者進行適當的土地設置，也找到新設置態樣，如漁電共生、屋頂等，預期都將大幅提升設置速率，達到各年度設置目標。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2236期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2236期更多精彩文章延伸閱讀

延伸閱讀

電價漲不漲？挹注500億 陳建仁：盼電價保持合理價位

籲四接讓基隆人公投 邱臣遠：台電可與中油共用接收站

北富銀參與寶島陽光125億聯貸 發揮永續影響力

基隆護海公投續推 台電：協和改建符合市民期待

相關新聞

小飆股人來瘋 資安、內需、IP遍地開花

部分電子產業庫存去化結束，接獲急單，電視面板喊漲，驅動IC設計族群首先跳出來；加上ChatGPT風潮席捲，矽智財創意領先穿越千元，激勵板卡接單活絡；資安及軍工等強化台灣防衛產業，再配合內需重電、餐飲，輪漲格局持續！

謝金河：巴菲特潑了台股一盆冷水

經過了元月激情，有別於去年元月的慘跌，全球股市紛紛交出亮眼的元月行情，表現最出色的費城半導體指數大漲十五．三九％，Nasdaq也拉出十．六八％的漲幅，標普上漲六．一八％，道瓊也漲二．八三％，台股休假天數多，也拉出七．九八％的大漲幅，香港恆生更是大漲十．四二％，今年元月行情走得非常亮眼。

創意飆漲啟示錄 AI商機龐大 台廠不缺席

隨著ChatGPT的誕生，微軟、Google與Meta皆加大ＡＩ應用投資力道，ＡＩ產業的發展趨勢已然明確，而ＩＰ矽智財概念股自然成為市場資金追逐的對象。

AI投資大行其道 半導體ETF強漲！

ChatGPT掀起的投資浪潮下，ＡＩ應用的投資成為顯學，不過國內ＥＴＦ規模持續成長下，主題式AI ETF可能不再由海外科技股獨享，國內業者可望納入。

缺電危機電力股來電

調漲電價與缺電是大家關注的民生議題，不過這也是挖掘投資機會的好方向，從相關士電、中興電、華城等個股大漲下，可以說是確立了電力相關概念股會是今年多頭族群不能錯過的重要指標！

硬底子軍工股 地表上越危機越賺錢的產業

美國連續擊毀飛越美加領空的中國偵察氣球，美中兩國對峙氣氛再度升高；而中國對台灣海陸空海域步步進逼，導致台灣深陷兩大國潛在衝突之間，軍工股走勢在此背景下再度轉強，加上台灣軍費提升、美國加速技轉，對於軍工股業績有一定推力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦