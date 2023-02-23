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謝金河：巴菲特潑了台股一盆冷水

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／謝金河】

經過了元月激情，有別於去年元月的慘跌，全球股市紛紛交出亮眼的元月行情，表現最出色的費城半導體指數大漲十五．三九％，Nasdaq也拉出十．六八％的漲幅，標普上漲六．一八％，道瓊也漲二．八三％，台股休假天數多，也拉出七．九八％的大漲幅，香港恆生更是大漲十．四二％，今年元月行情走得非常亮眼。

這當中，外資在元月大力買超台股二○○七．七九億元，這是揮別過去五年累計賣超，尤其是去年大賣超一．二三五兆台幣後，難得一見的大買超，在去年大賣超台積電一○八．七萬張後，今年大力買回逾二八萬張，台積電一度大漲到五四六元，新台幣也一度升破三○元大關，來到二九．六五八，加權指數最高跑到一五六六九．五三。

中國解封效應不如預期強

不過進入二月出現了兩個變數，一是美國公布元月ＣＰＩ六．四％，這個數字比市場預期高了一些。理論上，今年元月對照去年七．五％的高基期，二月是去年的七．九％，三月是去年的八．五％，照理說ＣＰＩ下降速度應該加快，但接下來公布的元月核心ＣＰＩ五．七％，ＰＰＩ六％都比市場預期高出一些，這也讓充滿期待通膨降溫的市場投資人狠狠被澆了冷水。這個時候，一些主張鷹派加快升息腳步的官員又紛紛站出來，要求Fed必須在接下來的議息大會從預期一碼調升到兩碼。

二月二十一日，美國在華盛頓誕辰紀念日後，市場充滿沈重賣壓，道瓊指數大跌六九七．一，這是今年難得一見的單日較大跌幅，Nasdaq也大跌二九四．九七，費城半導體也下跌九九．六一，這一記長黑又給市場敲了一記警鐘，所幸這一記長黑，六大指數仍在年線之上；換句話說，市場逐漸呈現劣勢，但尚未到多空逆轉時刻。

另一方面，去年最早彈升的香港股市，恆生指數從一四五九七拉升到二二七○○，彈升逾八○○○點，現在又跌到二○五○三，又跌掉逾二○○○點。國企指數從四九一九．○三拉升到七七七三．六一，現在又跌到六八二二。照理說，中國疫情解封，經濟應展現活力，但現在看起來，股市的彈升仍缺乏強勁基本面，反彈似乎只是曇花一現，像彈升近一倍的阿里巴巴又從一一八．五跌回九五港元；京東在二月二十一日單日大跌十七．七港元，這波股價從二五八．二跌到一八九港元；最早彈升一倍的中國快手最近從八○．八五跌到五六．三五港元，這個回檔比預期來得重，看起來中國經濟解封效應也不如預期中強。

全球股市經過元月激情，接下來似乎在反應基本面往下的頹勢，而台股還承受了另一個更大的衝擊，那就是波克夏減持台積電ＡＤＲ八六％的效應，去年台股跌到一二六一九的時候，國安基金進場護盤，那時候國人人心惶惶，市場上很多人看一一○○○點，但巴菲特在十一月的波克夏投資組合公告中增加了台積電ＡＤＲ六○一○萬股的持股，台積電在四五○元左右拉出兩根長紅，這個位置也成了台積電的「巴菲特防線」，台股也因為巴菲特大力買超台積電出現逾二○○○點的漲幅，台積電拉升到五四六元，這也是台股加權指數能夠觸及一五六六九的重要推手。

台股現時的三個主旋律

沒想到，二月巴菲特波克夏基金公布減持台積電ＡＤＲ八六％，持股只剩下八二九萬股，原本大家都認為巴菲特一旦買入一定是長線持有，至少會長抱幾年，沒想到只是短線效應，二月十五日台積電跳空大跌二○元，加權指數也下跌二二一點，巴菲特減持台積電，對台股來說是實質大利空，這影響後續國內散戶及法人加碼台積電的信心，外資對台積電的買超也縮手。

這也反應在外資的買超，元月外資買超台股二○○七．七九億元，二月熱度減退，外資到二十一日為止，買超台股只剩下三二二．七九億元，台股失去巴菲特的助力，台積電上檔空間也被壓縮，加權指數的空間當然也受限，整個二月下半月行情也跟著轉向，這時候中小型股當道，大型股幾乎都靠邊站，而撐起台股半邊天的轉向受益疫情解封後的旅遊、觀光、餐飲、飯店股。二是台電電力配置下的重電股，以士電、中興電、華城為代表。三是軍工產業，像漢翔、精剛、龍德造船）及受益龍德的勤益控，這其中又以雷虎表現最強勁，本益比不低的全訊也大漲。

這是市場最直接的三個主旋律，其中最熱鬧的在航空、旅遊、餐飲、飯店都各有奇兵，過去一周被市場討論最熱烈的是星宇航空，二十一日一開盤就衝到五○元，不久又下殺到三一．三五元，最後收盤是三九．三元，星宇航空在興櫃市場還沒有上市，但二十日成交一．四三三億股，二十一日成交一．二二九億股，成了市場超級大投機股。

兩檔航空股超級大投機

張國煒在二○一八年成立星宇，剛成立航空公司不久就遇到疫情，從創立到去年元月底為止，星宇航空虧損九六億元，每股淨值剩下三．七元，去年九月才以每股十二元完成二七．五億元增資，這次股價大漲又要再增資，星宇尚有很大的累積虧損待彌補，這個時候市場激情把星宇推向五○元，其實追高的人很危險。市場追逐星宇是看到元月營收到十五．二二億元。華航另一家廉價航空虎航也跟著大漲，虎航在疫情肆虐的三年累積虧損六一．○九億元，股價一度跌到二五元，這次拉升到四四．七五元。反而是兩大航空的華航、長榮航空股價無動於衷，這也可以看到市場資金在興櫃市場的勇敢著力。不過航空客運低潮，過去華航、長榮航都靠疫情下的貨運賺錢，真正在客運獲利並不多，這股強勁的投機力，恐怕難有持續的熱度。

這一輪的飯店股也是久旱逢甘霖，像寒舍從十八．五元漲到四四．六五元，雲品從三三．五大漲到一○三元，去年前三季ＥＰＳ只有○．八九元，股價拉升逾百元，市值已逼近百億，這是難得一見的新高價。以疫情前最好的一年每股賺三．四八元來看，本益比已不低。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2236期；訂閱先探投資週刊電子版

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