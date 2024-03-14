半導體供應鏈特用化學股升溫

◎賴建承CSIA

隨著台積電積極擴廠，對耗材需求更是扶搖直上，但跟過去最不同的是，台灣的特化供應鏈開始分一杯羹，而且這個趨勢看起來勢不可擋，除了台灣廠商的價格優勢外，更能提供良好且快速的服務成為半導體產業另一個明日之星。

台灣半導體特化點將錄

勝一(1773)去年eps 6.31元，今年擬配發3.2元現金股利，配發率51%，今年估賺7元，近幾年在台積電的滲透率持續上升，隨著製程邁進，產品包括7nm、5nm的清洗液、蝕刻液已陸續獲台積電採用，加上3nm後續可望放量，股價近期連創波段新高到175.5元，今年台積電營收占比可達30%以上，投信3/8買超1204張。

崇越(5434)作為半導體製程材料的通路商，主要代理信越的光阻液、矽晶圓及Fujimi的研磨液，1月營收為40.5億，月成長3.1%，營運隨著台積電2025年亞利桑那州開始量產，下半年有望受惠提前拉貨效應，加上環保工程、太陽能及廠務系統工程專案開始認列營收，估全年營收成長9.5%，達540億，去年賺15.36元、今年估賺16.2元。

達興材料(5234)1月營收3.32億，月增9.82%、年增6.14%，去年EPS 5.1元，每股擬配發4.1元現金股利，配股率達80%。儘管面板廠景氣仍在谷底，但多項半導體材料陸續通過驗證，隨著客戶陸續導入使用，今年將有5~6個產品進入放量階段，從LCD面板耗材跨入半導體特用化學有成，P/E自動拉高，3/7股價創波段新高172元。

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