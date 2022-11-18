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至親接連病逝 郭台銘曝捐台大動機：不讓人經歷一樣的痛苦

敢投資才是大贏家 低迷中逆勢併購 擴產搶先機

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

今年在美國強力升息下，全球景氣盛極而衰，「殖利率倒掛」也預言景氣衰退正在倒數計時。企業在此時縮減開支，裁員、減薪或是請員工休假無可厚非，但也有公司利用難得的機會逆勢操作，進行併購、擴產，等到景氣好轉時能占盡先機。

重量級企業裁員過冬

臉書的母公司Meta因應成本上漲、廣告市場疲軟，將大規模裁員13%，約1萬1千人。微軟（Microsoft）因為個人電腦需求大減、企業縮減雲端資訊基礎設施支出，在7月與10月裁員兩次。特斯拉在6月時，執行長馬斯克表示，對經濟有超級糟糕的感覺，同時宣布將裁員10%。

當時被美國總統拜登指出需要6千個電動車相關工作機會的福特，也在8月份宣布裁員3千人。Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）在9月份表示，總體經濟充滿不確定性，決定放緩各種支出和聘用新員工的速度。他希望整頓公司並提高內部效率，其中可能會包含裁員這個選項。

推特（Twitter）在馬斯克入主後裁減了約3700名員工，約占總人數一半。去年才上市的加密貨幣交易所（Coinbase）削減18%的全職員工，約1100個職位，執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）指出，由於在疫情間的牛市成長過快，現在已需要開始管理成本。社群平台Snapchat也在今年裁員20%，約1千多名員工，執行長認為公司需要重組業務以應對財務難關。甲骨文（Oracle）考慮實施10億美元的成本撙節行動，預估將有數千名員工遭裁撤。

鼓勵休假減薪省成本

台積電（2330）總裁魏哲家在10月錄製影片，希望員工透過「正常休假」充電後繼續努力工作。儘管公司表示，並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫，卻引發不當聯想。上季大虧127億元的群創（3481）除減產外，從10月1日起高階主管「自願減薪」5%到15%，鼓勵員工在耶誕節、元旦前、農曆新年前後排休。

驅動IC大廠敦泰（3545）先前還否認大規模裁員，法說時公布將裁員約10%至13%，且中高階主管都減薪。

在股市低迷的10月，有併購天王之稱的國巨（2327）董事長陳泰銘逆勢操作，先是在11日宣布以約24.8億元現金收購德國賀利氏高階溫度感測器事業部，27日宣布以約214億元收購法國施耐德高階工業感測器事業部。陳董事長在11月3日法說會親自說明，在產業低迷時出手併購，能有不錯的價格，如果在高峰時擴充，買機器交期就要18個月，等買到時景氣早已向下走。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/11/18 No.1328】台股20000行情 9大名家抓趨勢 選黑馬

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