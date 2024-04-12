Q2投信大換股 外資大戰高息ETF

文．蔡武穆

清明連假過後，時序進入第二季，第一季集團、法人季底作帳已落幕，新募高息被動型基金(ETF)與外資激情對作戲碼也下檔，緊接著將是法人加碼股或大換股為來季績效做新布局準備，理周投研部整理歸納出短線股價有機會再度呈現強勢的成分股族群，以及基本面轉強，可能成為投信法人季初換股的標的股，高息成分股選股條件其一是個股股價修正跌幅達10%至30%，其二是現金殖利率仍在5%以下者，而基本面轉強的高成長股，第一季獲利年增率最好20%以上，全年每股稅後淨利(EPS)估也呈現大幅成長者，供投資人短線操作參考。

4月10日總統當選人賴清德發布新任行政院長人選前，9日台股大盤指數大漲378點，台積電(2330)站上800元大關至819元，五二○概念股包括節能重電股飆上天，軍工股與生技也逐步增溫，類股短線漲幅逾5%，本土資金行情愈演愈烈，倒是外資受美通膨壓力、降息未見具體作為以及區域戰爭不止等，持續將台股當成提款機，早在三月天春暖花開時，新募高息ETF卻經過一場腥風血雨，高股息ETF 00939及00940破發(發行跌破淨值)，原因是這二檔ETF成分股在建倉時，外資大吃投信的豆腐，成分股不是盤就是跌，連帶影響ETF淨值及市價，金管會主委黃天牧出來溫馨喊話，ETF看長不看短，投資人要有耐心。

對投資人來說，價值股回跌自然是撿便宜的大好時機，而套牢的朋友也不用灰心，因為四月份還有三檔高股息ETF等著新募集上市，這一場土洋大戰的戲碼可說還沒結束。

高股息ETF資金動能活水挹注 台幣貶破32元 台股持續創高

截稿前，股匯市脫鉤，新台幣貶破32元大關，外資從3月15日就開始一路賣超，截至4月3日止總共賣超1350億元，投信因為00939、00940建倉的關係，總共買超1849.06億元，台股一路挺進二萬點大關，到現在二萬點已經成常態，可預見無論外資有沒有回頭，台股在高股息ETF資金動能活水挹注下，還有再創波段新高的可能。

ETF是追蹤指數的商品，指數有設定的指標，高股息設定的指標不外是營業利益率、每股盈餘、配息率、本益比等條件進行篩選，不同種類的高息股ETF成分股或多或少有重疊之處，像是00939及00940重疊之處就有聯發科(2454)、長榮(2603)、大聯大(3702)、群光(2385)、聯詠(3034)、聯電(2303)、世界(5347)等十餘檔，只不過比重不同，所幸這二檔ETF破發之後，目前股價都已落底轉強，往收復淨值邁進。

接下來，4月下旬即將募資並上市的高股息ETF有00943、00944、00946，其中，00943已公布50檔成分股，而其他二檔已公布前10大持股，因此從中設定選股條件，例如股價修正跌幅達10%至30%，或許能找到短線股價出現一波價差投資標的，在00939、00940被殺低的個股，在未來三檔高息ETF上市之後，高息標的股不多，勢必建倉時彼此重疊性高，加上00939、00940也計畫一雪前恥加碼募資建倉，因此在資金動能無虞下，個股股價有機會攻漲，這類成分股包括群光、世界、瑞儀(6176)、力成(6239)、日月光投控(3711)、晶技(3042)等。

4月還有高股息ETF入市 6檔個股有機會重獲青睞

舉例來說，鍵盤大廠群光宣布配息7.8元後，成為高息ETF爭相追捧標的，股價曾在3月19日攻漲高點至258元，無奈卻也成為外資大舉套利的個股，現金殖利率3.6%，本益比15.6倍，有機會成為前述兩大ETF資金選股的標的。

群光去年受到PC去化庫存，營收983.2億元，略為衰減，每股獲利10.35元，寫下歷史新高，乃由於公司優化產品組合，成為提升獲利的關鍵，今年首季營收85.1億元，年增0.6%，公司搭載Copilot鍵的AI PC鍵盤將於4月開始出貨，可望進一步挹注營收動能，法人預估今年EPS可望達11.9元，目前本益比僅18倍。

其次，世界先進是台積電的八吋晶圓廠，受到半導體去化庫存影響，去年營收382.7億元，年減25.96%，EPS 4.5元，為歷史第三高。今年第一季因為有長約挹注，營收則為96.33億元，年增17.66%、季減0.42%，隨著庫存調整告終、景氣復甦，第二季開始有望回升到100億元水準，今年營收預估成長7~9%，法人預估今年EPS可望達到3.88元，本益比22倍。