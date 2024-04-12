快訊

離譜「開錯刀」恐釀逃院潮？病患逆風挺民生醫院：那是個案

爆「有比黃子佼更過分的人」頻被問是誰？葛斯齊稱交叉比對舊聞便知

黃子佼獲緩起訴連綠委都說無法接受 北檢4點聲明回應

Q2投信大換股 外資大戰高息ETF

聯合新聞網／ 理財周刊

文．蔡武穆

清明連假過後，時序進入第二季，第一季集團、法人季底作帳已落幕，新募高息被動型基金(ETF)與外資激情對作戲碼也下檔，緊接著將是法人加碼股或大換股為來季績效做新布局準備，理周投研部整理歸納出短線股價有機會再度呈現強勢的成分股族群，以及基本面轉強，可能成為投信法人季初換股的標的股，高息成分股選股條件其一是個股股價修正跌幅達10%至30%，其二是現金殖利率仍在5%以下者，而基本面轉強的高成長股，第一季獲利年增率最好20%以上，全年每股稅後淨利(EPS)估也呈現大幅成長者，供投資人短線操作參考。

4月10日總統當選人賴清德發布新任行政院長人選前，9日台股大盤指數大漲378點，台積電(2330)站上800元大關至819元，五二○概念股包括節能重電股飆上天，軍工股與生技也逐步增溫，類股短線漲幅逾5%，本土資金行情愈演愈烈，倒是外資受美通膨壓力、降息未見具體作為以及區域戰爭不止等，持續將台股當成提款機，早在三月天春暖花開時，新募高息ETF卻經過一場腥風血雨，高股息ETF 00939及00940破發(發行跌破淨值)，原因是這二檔ETF成分股在建倉時，外資大吃投信的豆腐，成分股不是盤就是跌，連帶影響ETF淨值及市價，金管會主委黃天牧出來溫馨喊話，ETF看長不看短，投資人要有耐心。

對投資人來說，價值股回跌自然是撿便宜的大好時機，而套牢的朋友也不用灰心，因為四月份還有三檔高股息ETF等著新募集上市，這一場土洋大戰的戲碼可說還沒結束。

高股息ETF資金動能活水挹注 台幣貶破32元 台股持續創高

截稿前，股匯市脫鉤，新台幣貶破32元大關，外資從3月15日就開始一路賣超，截至4月3日止總共賣超1350億元，投信因為00939、00940建倉的關係，總共買超1849.06億元，台股一路挺進二萬點大關，到現在二萬點已經成常態，可預見無論外資有沒有回頭，台股在高股息ETF資金動能活水挹注下，還有再創波段新高的可能。

ETF是追蹤指數的商品，指數有設定的指標，高股息設定的指標不外是營業利益率、每股盈餘、配息率、本益比等條件進行篩選，不同種類的高息股ETF成分股或多或少有重疊之處，像是00939及00940重疊之處就有聯發科(2454)、長榮(2603)、大聯大(3702)、群光(2385)、聯詠(3034)、聯電(2303)、世界(5347)等十餘檔，只不過比重不同，所幸這二檔ETF破發之後，目前股價都已落底轉強，往收復淨值邁進。

接下來，4月下旬即將募資並上市的高股息ETF有00943、00944、00946，其中，00943已公布50檔成分股，而其他二檔已公布前10大持股，因此從中設定選股條件，例如股價修正跌幅達10%至30%，或許能找到短線股價出現一波價差投資標的，在00939、00940被殺低的個股，在未來三檔高息ETF上市之後，高息標的股不多，勢必建倉時彼此重疊性高，加上00939、00940也計畫一雪前恥加碼募資建倉，因此在資金動能無虞下，個股股價有機會攻漲，這類成分股包括群光、世界、瑞儀(6176)、力成(6239)、日月光投控(3711)、晶技(3042)等。

4月還有高股息ETF入市 6檔個股有機會重獲青睞

舉例來說，鍵盤大廠群光宣布配息7.8元後，成為高息ETF爭相追捧標的，股價曾在3月19日攻漲高點至258元，無奈卻也成為外資大舉套利的個股，現金殖利率3.6%，本益比15.6倍，有機會成為前述兩大ETF資金選股的標的。

群光去年受到PC去化庫存，營收983.2億元，略為衰減，每股獲利10.35元，寫下歷史新高，乃由於公司優化產品組合，成為提升獲利的關鍵，今年首季營收85.1億元，年增0.6%，公司搭載Copilot鍵的AI PC鍵盤將於4月開始出貨，可望進一步挹注營收動能，法人預估今年EPS可望達11.9元，目前本益比僅18倍。

其次，世界先進是台積電的八吋晶圓廠，受到半導體去化庫存影響，去年營收382.7億元，年減25.96%，EPS 4.5元，為歷史第三高。今年第一季因為有長約挹注，營收則為96.33億元，年增17.66%、季減0.42%，隨著庫存調整告終、景氣復甦，第二季開始有望回升到100億元水準，今年營收預估成長7~9%，法人預估今年EPS可望達到3.88元，本益比22倍。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1233期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

00878真高股息ETF大哥！受益人數及定期定額皆冠軍…過去一直為0056蟬聯

野村投信推00944 強勢高息策略助投資人息利雙贏

台股 ETF 投資人數叩關800萬 72%選擇高股息

野村趨勢動能高息ETF 吸睛

相關新聞

黃金與波克夏創高 意義大不同

COMEX黃金續創每盎司2372.5美元歷史新高價！今年以來累積漲幅達+13.55%，從2015年的每盎司1045.4美元低點開始起漲，歷經九年時間，累積漲幅達1.27倍，同時期的COMEX白銀從2015年的每盎司13.635美元漲到2021年的30.35美元高點後就沒再創新高，漲幅明顯落後，在黃金漲不停的比價效應下，華爾街開始拋出白銀是否有補漲的條件？這得先探討驅動黃金創歷史新高的背後原因。

■台積電，別追 等拉回再買？

《年終獎金放大術》 2024龍年初始，台積電如同非龍在天，快速衝高突破700元大關，加權指數也在其帶領下，不僅再創歷史新高，也準備挑戰二萬點大關。

Q2投信大換股 外資大戰高息ETF

清明連假過後，時序進入第二季，第一季集團、法人季底作帳已落幕，新募高息被動型基金(ETF)與外資激情對作戲碼也下檔，緊接著將是法人加碼股或大換股為來季績效做新布局準備，理周投研部整理歸納出短線股價有機會再度呈現強勢的成分股族群，以及基本面轉強，可能成為投信法人季初換股的標的股，高息成分股選股條件其一是個股股價修正跌幅達10%至30%，其二是現金殖利率仍在5%以下者，而基本面轉強的高成長股，第一季獲利年增率最好20%以上，全年每股稅後淨利(EPS)估也呈現大幅成長者，供投資人短線操作參考。

超越生命的苦難 活出快樂、有意義的人生

如果這一生要癱瘓，如果這一生要受到疾病的折磨，該如何好好活著，楊玉欣用生命給了我們最好的答案。

一招讓前10名基金操盤手幫你選到翻倍股

《年終獎金放大術》 每年底，上班族最期待的就是發年終獎金？到底是發一個月、兩個月，還是100個月？大家都非常期待，多領幾個月的年終獎金(大紅包)過好年。

Q1季報強股搜秘

台電虧損四月調漲電價，央行憂心通膨再起，大盤站上兩萬點時宣布升息半碼，造成多頭氣勢稍挫，指數在高檔震盪，不少投資人已在高點獲利了結，也有續抱持股者，只是短線操作難度大幅增加，即便用AI也因台股缺少兩萬點歷史數據造成生成或學習失真。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。