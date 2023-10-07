配客嘉「循環包裝」生態系 讓網購更減碳

【撰文／楊戎真】

電商蓬勃發展，網購成為消費者日常購物常態，同時衍生出大量包裝材料廢棄的問題。然而環保意識抬頭，全球減碳議題興起，ESG（Environmental環境保護、Social社會責任、Governance公司治理）永續發展也成為企業發展的重中之重。

台灣行政院環保署宣告自今（2023）年7月1日起，網路零售業者的包裝材料不得使用含PVC（聚氯乙烯）材質，紙類包材須使用90%以上回收紙，塑膠包材要摻配25%以上再生材料，並規定資本額1.5億以上或店取據點超過500家的大型業者，2024年循環箱（袋）的使用率要達到2%、2025提高到8.5%、2026年則要達到15%，或者採取包裝材料減重的方式。

在此大環境下，成立於2019年、致力於建構循環包裝系統的「PackAge+配客嘉」，成為不少企業合作的選擇。

配客嘉的系統機制包括租賃包裝、包裝出貨、歸還包裝、物流回收四階段。儘管立意良善，但剛開始整個生態系的建立並不容易。配客嘉提供

共享包裝：解決商家與消費者切身問題

近年來成長迅速的配客嘉，提供循環包裝取代一次性包裝，該系統的機制包括租賃包裝、包裝出貨、歸還包裝、物流回收四階段：由配客嘉提供循環包裝租賃或買斷，讓供應鏈選用，物品以循環包裝送到消費者手上，消費者拆封後將包裝歸還至回收點，配客嘉再透過物流回頭車收回，交給社福單位或庇護工廠進行清潔，以便下一次使用。

配客嘉執行長葉德偉表示，整個概念就像「共享單車或共享機車」，是一個在客戶與消費者手上循環的共享包裝機制，過程環環相扣。目前全台與配客嘉配合的回收點涵蓋多個連鎖體系，包括：全家便利商店、家樂福、屈臣氏、7-11、里仁等，以及一些獨立店家。與之合作的電商平台、品牌商、物流業者超過90家，包括蝦皮、SHOPLINE、WACA、QUEEN SHOP、AROMASE艾瑪絲、juliArt覺亞、淨毒五郎、成真咖啡、宅配通、Uber Eats等。

短短幾年，配客嘉從年營收不到百萬、員工僅4人，拓展到年營收千萬、員工人數超過30人，葉德偉認為與整個大環境有莫大的關係，包括疫情促使網購與外送服務蓬勃發展，以及全球對ESG議題的重視與日俱增。

摸索期：群眾募資啟動循環包裝服務

配客嘉發展到如今的規模，也是幾經波折。葉德偉表示，經過一段時間摸索後，才慢慢形成如今的商業模式。2018年台灣拾荒價格崩盤，不少回收者收了很多紙箱，卻連一個便當都買不起，於是配客嘉以較高的價格收購拾荒者的紙箱，再用這些二手紙箱協助小型賣家出貨。

但這個模式消費者並不買單。葉德偉舉例，消費者買一個好看的美妝用品，卻用二手紙箱、甚至水果箱包裝，會讓他們很錯愕。

儘管難以推動，但葉德偉從中發現，台灣很適合推展循環包裝，因為台灣擁有亞洲密度第二高的連鎖體系，且台灣人的回收意識相對很高。

除了大環境造就商機，葉德偉認為，配客嘉得以迅速發展還包括一些因素，首先是透過群眾募資取得消費者第一線的支持。為了推動理想，配客嘉2020年發起群眾募資，結果吸引將近6,000人參與，共募得600多萬元，讓配客嘉順利著手循環包裝服務的開發。

葉德偉表示，開發的過程煞費苦心，其困難度在於循環包裝服務必須一次滿足所有的人：電商要好出貨、消費者要好拆封、在歸還點不能太占體積，而不占體積就必須要可以折疊。光是折疊問題，配客嘉就開發了大概5種方式，越好折疊成本越高，但承重性也會下降，整個過程約耗時一年。葉德偉笑說：「包裝不能太漂亮，不然會有去無回！」

目前配客嘉的循環包裝，是由回收材料製成，防水、耐汙、耐碰撞，並結合科技追蹤設計，讓消費者可以掃描QR Code與ID以便歸還，出貨時則採用易撕除的貼紙，殘膠很好清潔。

共創價值：攜手打造循環包裝生態系

儘管有了循環包裝的設計，但整個商業模式的運作還需要其他環節的配合。葉德偉坦言，整個開發過程最難的是生態系的建立，初期拜訪了三百多家電商，「基本上沒有人要理我們，完全推不動。」商業模式陷入「雞生蛋、蛋生雞」的死循環，因為整體模式環環相扣：要有足夠的電商，通路才願意開放回收點位；反過來說，如果沒有足夠的通路，電商也不願意使用。

有電商經驗的葉德偉，決定從「共創價值」著手解決問題。他先做「封閉式區域團購」：找一些社會企業的產品，在封閉式的區域做銷售，如學校或企業做團購，並在社區、企業或學校設歸還點位，也可以在周邊找當地友善環境的店家，如飲料店或餐廳一起合作。由於店家需要人流，消費者前來歸還包裝時多半會順便消費，店家就有更多機會觸及客群，商業模式因此成功運作起來。

配客嘉進一步成立「垂直電商」：開一個小型的電商平台，找一些友善環境的品牌商一起合作上架，統一銷售給全國的消費者，並使用循環包裝出貨。儘管做電商平台很燒錢，但葉德偉認為，透過自己開設平台，可讓合作的電商相信，使用循環包裝出貨是可行的。累積一定量體後，配客嘉逐步引導電商將循環包裝導入品牌的官網，當整個轉換比例達到六、七成左右，配客嘉便結束該平台的運作。

葉德偉形容，與這些電商的合作猶如「打團戰」，原本在這個生態系中沒有什麼資源的品牌，通過彼此的合作，成功建置出完善的循環包裝系統。

之後，配客嘉吸引了家樂福的合作，於其「影響力概念店」做嘗試，再逐步推廣至其他門市。目前台灣西部約有100家較大城市的家樂福門市，都設有歸還點。

隨著家樂福這個大型連鎖品牌的加入，其他連鎖體系也開始與配客嘉展開合作，迄今全台回收點已經達到約4,700個。

今（2023）年3月，配客嘉完成Pre-A輪募資，獲得投資人5,200萬的資金挹注。一般新創募資會經歷過Seed（種子）、Angel（天使）、Pre-A、A、B、C輪等階段，透過不同階段投資人的接力支持，逐步實踐商業理想。配客嘉的Pre-A輪募資獲得包含國家發展基金、彰銀創業投資、中國信託創業投資、貝殼放大、SIC永續影響力公司等的資金投入支持，以協助其邁向國際市場。

如果消費者很容易歸還包裝，應該都願意做環保。配客嘉提供

換位思考：消費者、電商、物流、通路面面俱到

配客嘉的整個生態系涉及消費者、電商、物流、通路等不同環節的整合，要共創價值，需要能「換位思考」，「如果我是他們的話，會需要什麼樣的價值？」葉德偉強調要從不同層面思考，提供能夠創造價值的服務。

葉德偉認為，對電商與通路而言，首先要符合政策法規，要更快速且可以有ESG的成果；其次則需協助吸引客群與人流。

對通路來說，消費者歸還包裝的時候，大部分就可能會在門市做消費，就會帶來人流；電商的部分，則可以透過優惠券促進購買。葉德偉指出，一些客戶會將使用循環包裝當成一種行銷的方式。例如：專門銷售頭皮養護商品的「juliArt覺亞」便表示，使用循環包裝的客單價，比一般活動提高了225%。而透過歸還包裝時獲得優惠券，使用率是一般活動優惠券的三倍。

葉德偉認為這是一個有趣的心理學現象：一般直接發優惠券給消費者，他通常不太在意。但讓消費者做出一些行為或付出成本之後再給優惠券，他會比較珍惜，並願意做使用。透過這個模式，有些品牌的回購率增加了12%~30%。

此外，配客嘉會協助客戶計算減碳量。葉德偉表示，根據台科大教授的研究，相較一次性包裝，使用循環包裝的減碳量為一次性包裝的50.6%。與配客嘉合作的電商「淨毒五郎」，在其官網上介紹循環包裝：「以回收寶特瓶與玻璃材質製成，具防水、防汙、防撞、防盜等功能，可重複使用50次以上，平均使用一次可減少約1.2kg的碳排放，以及300公克一次性的網購包裝材使用！」

至於消費者，葉德偉認為，如果歸還包裝很方便，大家應該都願意做環保。以往使用紙箱，有許多消費者在超商取貨時，會把紙箱拆開拿出物品後，直接把紙箱丟垃圾筒或給店員。而配客嘉將包材換成循環包裝，不少消費者表示這樣直接省去了他們處理垃圾的麻煩。因此，配客嘉現在也與大型社區配合，讓住戶在社區管委會取貨時可以直接將循環包裝歸還，省卻整理垃圾的麻煩。

物流業者則因能夠運送回收的包裝，而「多賺一筆錢」，因為送貨到通路的時候，回頭車可順便把包裝收回，配客嘉會攤提這次的運費，也就是多賺了該趟的物流費。

由於企業ESG已經是全球化趨勢，台灣在使用循環包裝上將越發普及，除了電商、上下游供應鏈的配送，也有企業贈品採用循環包裝。葉德偉表示，配客嘉未來或許可發展成「逆物流整合商」，已經建構好的歸還體系可以用來回收更多的產品與包裝，如大型外商集團商品的瓶器經由配客嘉回收，可做清潔後再利用。

循環包材的商業模式，也將推廣至新加坡與馬來西亞。葉德偉表示，新加坡與台灣的結構頗為相似，區域相對限縮，電商體系也夠發達，加上新加坡政府也開始關心ESG，因此目前已在新加坡設立子公司以便推展業務，預計於2024年啟動。

本文摘自《看》雜誌第249期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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