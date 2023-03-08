斜槓家族「彰藝園」 陳韋佑九年鋪就布袋戲接班路

【撰文／謝平平】

「做布袋戲，沒用啦！」陳韋佑的祖父陳峰煙中氣十足地說著六、七十年前的趣事，卻也不忘轉頭給金孫一句肺腑之言。陳韋佑曾是攝影師取景鹿港的小小模特兒，七、八歲的他站在板凳上操偶，氣勢十足。他記得，每次跟大人同台演出，阿公都會給他一疊鈔票，「我一直以為布袋戲是用來賺錢的。」

布袋戲，是台灣的敬神文化之一，過往廟方每年固定邀請布袋戲戲團盛大演出，從下午到晚上，廟埕人聲雜沓，涼水、肉圓等攤販各霸一角，夜幕低垂，民眾還流連忘返。當廟方備好宵夜，讓布袋戲團人員休息時，已是凌晨子時，人方四散。

一年365天，這麼熱鬧的日子並不多。

陳峰煙的父親陳木火本身也是藝師，能說會演，還會寫劇本，創立祥盛天掌中劇團，可惜遇到二戰末期，日本殖民政府推動皇民化運動，演出機會幾乎是零。在陳峰煙接下劇團後，開始成為斜槓劇團——無演出的日子，原本載道具的牛車轉而幫農夫繳交公糧、把稻穀賣給碾米廠，直到今日。

陳峰煙後來受聘在台中教育大學社團任教，陳韋佑閒來無事，開車陪阿公去教書，看著精緻的動作，對掌中戲之美深深著迷，印象也隨之改觀。

▲「彰藝園」團長陳韋佑從小就能操偶。岳翔雲攝影

不會口白 入門重新學習

他翻出家中古早的劇本，有看沒有懂，劇本上只有簡單提要，還有幾個人名，偶爾上面畫一個「X」，「就是這人要在這一幕歸西。」

祥盛天掌中劇團在1958年更名為「彰藝園掌中劇團」，是大彰化唯一的布袋戲團，但從陳韋佑的父親與阿伯開始，就是「錄音班」，「我們出去就是一台貨車、二位演師，然後放錄音帶，不用開口。」他喜歡操偶，但因不會口白而稍有遺憾，「很多人都說布袋戲是夕陽產業，不會比現在更好了。」

因此，2015年當他看到陳錫煌大師招收藝生，立刻手刀報名。按照文資局規定，藝生一年學一齣戲，每年二次考試，共計四年。陳韋佑計畫除了學習口白之外，還要學習戲偶帽子的製作。

南北派別不同 挫折多多

陳峰煙與陳錫煌相識，他特別為金孫打了個電話，希望金孫的藝生之路收穫滿滿；但第一個月，陳韋佑就受到不小的挫折，「我反覆聽錄影帶的四句聯，五十遍應該有，我還是聽不懂師父（陳錫煌）在講什麼。」

陳韋佑在彰化長大，母語就是台語，後來他才知道師父唸的是泉州腔，今日台灣除了北部布袋戲劇團，能聽到泉州腔的就是鹿港了，與一般台灣人講的台語不太相同。

他苦練泉州腔，心想搭配上自己的操偶技術，應該很快就能晉級過關。但考試時，評審一句：「你的前場跟後場搭不起來。」讓他一頭霧水。

經過詢問，他才知道，原來後場的鑼鼓師傅並不是來幫自己「配音」的，前場操偶師傅要聽鑼鼓點下在哪裡，跟著節奏發揮，類似京劇，所以才有「三分前場，七分後場」的說法；以前靠錄音帶「一演到底不斷片」的功夫，全然派不上用場。

四年後他通過文資局傳習藝生結業考後，陳韋佑覺得自己學得還不到家，2020年又報名傳藝中心「傳統藝術接班人-駐團演訓計畫」成為駐團藝生，同樣由陳錫煌老師指導。陳韋佑的離家拜師學藝之路，到今年已堂堂邁入第九年。

▲陳韋佑祖父陳峰煙是彰化知名的布袋戲藝師。岳翔雲攝影

跨界演出？這個嘛……

彰化市中正路上，每年中秋節大排長龍的「不二坊」生意依舊興隆，同在一條路上的「彰藝園」，外台戲依舊應接不暇。親朋好友知道陳韋佑回來，紛紛好奇要他露二手看看。彰化是金光布袋戲的天下，使用戲偶尺寸較大，而傳統布袋戲的尺寸較小，動作細緻，在他眼裡，可說各有優點。

但近幾年，許多廟方希望以傳統布袋戲形式演出，倒是讓陳韋佑頗感驚訝，「傳統布袋戲的戲偶情緒，是靠動作去演出來的。」因此師父老叮囑他基本功的重要性。

不過，除非坐在最前面，否則多數人都以「聽戲」為樂；民眾透過藝師的口白體會小生、小旦的談情說愛，丑角的逗趣，武將在戰場征伐的氣勢，因此，口白也左右了一齣戲的好與壞。陳韋佑因為個性內向，丑角是他認為最困難的角色，征戰戲、古冊戲則較為拿手。

現在劇團一半業務來自公部門，一半來自外台戲，看來前景不錯。未來能否靠演出自立自強？他的觀察是，有劇團能自立自強，但更多劇團都以第二個工作來支撐劇團營運，如「彰藝園」除了他，還有父親、二個弟弟共同經營；父親主業是經營工廠，弟弟也有自己的正職工作，演出時會來幫忙，「因為斜槓經營，我才有錢、有空到台北上課。」

藝文界現在流行跨界創新，陳韋佑直言，他沒有想太遠，「彰藝園」短期目標為培養觀眾，效仿阿祖、阿公以簡單、有趣的角色，搭配有趣的劇情演出，讓布袋戲的美重新走入民眾的心中。

本文摘自《看》雜誌第242期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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