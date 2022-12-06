什麼是NFT？從天王周杰倫的「幻想熊」談起

【撰文／黃昱、林平】

資訊科技日新月異，一些原本恍如天方夜譚的新科技新名詞，很可能如閃電般瞬間變成一般人口中的慣用語，甚至進入你我的生活日常。2022年，這些最火紅的科技流行語包括：元宇宙（Metaverse）、非同質化代幣（NFT）、遊戲化金融（GameFi）等。

其中，知名台灣流行音樂天王周杰倫在2022年元旦推出每隻鑄造價0.26枚以太幣（當時折合980美元）的「幻想熊」（Phanta Bear NFT），總數一萬隻短短40分鐘就銷售一空，創下瞬間讓周杰倫大賺1,000萬美元的紀錄，並登上全球最大NFT交易平台OpenSea的銷售第一名。後續如港星陳冠希、余文樂，以及移民台灣的杜汶澤也推出自己的NFT。一時間，NFT彷彿成為台灣網路世界的投資新寵。

解讀「科技新名詞」NFT

然而，由於概念太新，社會大眾似乎對NFT還不熟悉，多數人還在觀望。本文首先以非技術觀點，為相關的新科技名詞提供說明與解讀：

★區塊鏈（Block Chain）：

不同於傳統網站的運作需要一台中央伺服器，區塊鏈運用「礦工」（自願提供閒置電腦協助運算的人），建立散布於各地的「節點」（即伺服器），維持運作的同時，透過節點之間互相確認資料來保證資料的正確。所以區塊鏈又稱為「去中心化計算」（Decentralized Computing），這個名詞當時紅極一時。

★礦工（Miners）：

虛擬貨幣的礦工是指自願提供閒置電腦，協助運算的人。虛擬貨幣的發行與交易，如同銀行需要大量的人力，虛擬貨幣的加密製造（鑄幣）與交易紀錄也需要大量的電腦運算力支援。因此，虛擬貨幣系統提供給運算力的支援者「獎勵」（即虛擬貨幣），因為提供計算一部分得到一點獎勵的機制形同「挖礦」（Mining），所以參與者被稱為礦工。

★虛擬貨幣（Virtual Currency）：

2012年歐洲央行將虛擬貨幣定義為：「一種無法律約束，由開發者發行與管控，在特定虛擬社群成員中接受和使用的數位貨幣。」

虛擬貨幣是運用區塊鏈技術發行的數位化貨幣，如上述介紹，虛擬貨幣將交易紀錄與貨幣代碼資料儲存在多個節點中，運用「無法破解的加密技術」保障貨幣的唯一存在與不會被任意複製（如鈔票的防偽技術、流水號），以及「各個節點中的交易紀錄會自動互相驗證」的機制，保障其運作。因此，當節點數量一多，同時改變所有交易紀錄的作弊詐欺行為就不可能發生，例如最為人所知的比特幣（Bitcoin，簡稱BTC），目前在全球有4萬多個帳本節點同時存在、互相驗證。

虛擬貨幣雖然逐漸廣為人知，但其爭議點在於其投機性質。不同於一般國家的法定貨幣，有其「國家體質強弱」、「本位制」與「政策」等基本面資訊，虛擬幣的基本面極其脆弱，且有一點信仰性質（即使用者主觀相信其有價值），因此市場價值極易劇烈波動，形同炒股亂象，有時單日相差數倍，因此至今仍難以廣泛用於實際交易。

★非同質化代幣（NFT）：

在虛擬貨幣發展成熟後，開始有人運用「保證唯一存在」（即防偽）的技術發展商品，例如：限量20份的某藝術家作品，此即為「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，簡稱NFT）。簡言之，NFT就是一種儲存在區塊鏈上的資料單位，它可以代表藝術品等獨一無二的數位資產。

如同現實的畫作可能被仿冒，而收藏家一般會同時持有一張原作證明書，NFT技術也無法直接保證虛擬物品的單一性，例如數位照片檔案可以直接複製給多個人，因此NFT技術著重在「原作證明書」的防偽造，也就是運用區塊鏈技術保證其唯一性。反過來說，任何照片、影片、聲音檔案，只要能夠用區塊鏈技術附加一份原作證明書，就可發行NFT。

因此，所謂的「第三代互聯網」Web 3.0，就是指基於區塊鏈的去中心化網路世界，也將是驅動元宇宙的基礎建設技術。在Web 3.0世界裡，所有權及掌控權均是去中心化，使用者都可持有NFT等代幣而享有特定網路服務。但Web 3.0在未來能否成為主流，仍屬未知。

NFT由雲端跌落凡間？

由於藝術品的創作者可以出售代表該作品的NFT，但著作權仍保留在創作者手中，且可創造更多同一作品的NFT，因此NFT的買家並不能獲得對作品的獨家存取權，也無法獲得對原始數位檔案的獨占權。

此外，NFT可以透過加密貨幣來購買和轉售，目前通常用以太幣（Ethereum，簡稱ETH）來買賣，難免價格波動大、風險高。舉例來說，2022年初，1單位ETH折合3,767.54美元，但在11月15日下跌至1,260.21美元，跌幅高達66.6%。今年年中6月比特幣、以太幣大跌時，每枚以太幣價格甚至曾跌至1,071.65美元。

由於NFT多用以太幣交易，因此價值也大受牽連。以周杰倫今年元旦以0.26枚以太幣發行的「Phanta Bear NFT」為例，當時每枚以太幣價格約3,769.7美元，因此每個Phanta Bear折合980美元。6月時，Phanta Bear的地板價為0.399枚以太幣，雖然比發行價高，但受以太幣大跌影響，Phanta Bear只值427.6美元，跌幅達56%。媒體因此形容，NFT雖然一度被吹捧上天，但這類加密貨幣資產似已「跌落凡間」，這也是投資者不能不審慎考慮的。

本文摘自《看》雜誌第240期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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