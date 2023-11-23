日本大型行庫都做好準備要升息了？日圓要走升了嗎？

【編譯．賀先蕙】

日圓接下來到底會升還是會貶，市場多空交戰。日本大型行庫主管都強調已經開始作好要升息的準備；但是最新出爐的第三季經濟成長數據卻是負的，也為日銀升息製造了更多變數。

日圓到底會繼續貶值還是會升值？日本央行會在12月份如市場所期待的開始緊縮貨幣政策嗎？過去5天以來，在16日日圓貶到區段低點的一美元兌換151.38日圓之後，日圓就一路走升。截至20日上午匯率來到一美元兌換148.39日圓。目前對日圓後續走勢和日銀是否會升息的看法，可以說是多空交戰。日圓到底會怎麼走？

《日經亞洲》在20日報導，在長達15年從未升息，並且在2016年之後就持續負利率之後，日本大型銀行已經開始為可能的升息做好準備。

15年有多長？意味著很多目前在日本銀行業工作的行員，可能終其職業生涯，都還沒遇過升息的狀況。「從我們上次升息到現在已經經歷了非常長的時間，」《日經亞洲》引述日本三井住友金融集團財務長Fumihiko Ito的話指出。

他也強調，「我們有許多貸款業務同仁沒有要求升息的經驗。總部必須要確保他們放款是以能夠帶給我們合理報酬的利率水準承做。」

日本最大銀行三菱日聯金融集團執行長亀澤宏規也在上週強調，「我們將要回到正利率的世界。我們終於看到了漫長通縮山洞外的光。」

根據《彭博》20日的報導，資產管理公司PIMCO大約在數月前、日圓匯率為一美元兌換140日圓附近，就開始建立日圓多頭部位。

「當我們持續看到日本通膨上升，並且穩定在他們（指日銀）的目標之上，他們可能會想要開始往放棄或改變殖利率曲線控制的政策，並且最終可能會需要升息，」《彭博》引述PIMCO基金經理人薛勒夫（Emmanuel Sharef）上週在新加坡接受採訪的話強調。

第三季經濟負成長，為升息添加變數

然而，對於日銀是否會如市場預期這麼快升息，市場還是有保留的聲音。尤其是11月中旬公布的日本經濟成長數據不如預期。

日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）之前曾經強調，太早升息的風險大於太晚升息。從這段話也可以看出，為什麼日本通貨膨脹率已經超過日銀目標的2％，卻遲遲沒有真正緊縮貨幣政策。日本的通貨膨脹率在去年下半年就已經超過日銀目標，從今年初開始，一直都在3％以上盤桓。9月份的通貨膨脹率是3％。

11月中旬所公布的日本經濟成長率，無法讓市場對日銀升息抱太大希望。日本第三季經濟相較於第二季衰退了0.5％，比市場預期的衰退0.1％來得更差。而這也是日本經濟自今年第一季以來，首次陷入衰退。

「根據基本常識，很難想像日銀會緊縮貨幣政策，這可能會讓日本經濟陷入通縮，」《華爾街日報》引述法國農業信貸銀行（Crédit Agricole）經濟學家相田拓司（Takuji Aida）的話指出。

相田拓司預期，日銀將會持續寬鬆政策直到2025年4月為止。

日本第三季的民間消費持平，主要原因是隨著通貨膨脹而來的價格上揚，使得消費者更加猶豫不敢消費，也抵消了疫後的服務產業復甦。為了振奮經濟成長，日本政府在11月初核准了高達17兆日圓（1120億美元）的刺激方案，包括減稅措施等，來對抗通膨增加、但收入並沒有同步增加的窘境。也因此，部分經濟學家預期，日本經濟將在第四季重返成長。

《華爾街日報》引述日本研究機構NLI Research Institute經濟學家Taro Saito的預期指出，日本經濟可望在第四季重返1％的年化成長。

（資料來源：彭博、WSJ、巴倫週刊、日經亞洲）

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