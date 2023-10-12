上健身房是減肥唯一方法？ 她做「1簡單運動」成功瘦身29公斤

【文．樂羽嘉】

美國心態教練與減重教練哈特（Kathleen Hart）每天走一萬步，搭配低碳飲食，成功瘦身29公斤。

哈特很長一段時間討厭健身房。她不喜歡上班完還要去健身房，討厭健身本身以及健身後的感覺，她就是不喜歡健身。十年來她強迫自己定期做超高強度的訓練，總是覺得快要死掉了，就算只是進健身房做一些舉重等普通訓練，她也很不喜歡。

所以哈特並不強迫自己上健身房，而是告訴自己，必須找出更好的方法來運動。她想要能輕輕鬆鬆運動，因此設定了每天走路步數的目標，一開始連一萬步都不到。

當時哈特有一份必須坐在辦公桌前的工作，要等回家才會跟丈夫和家裡養的狗一起散步，所以每天大約走三千步。

因此，哈特知道每天走路，不但可能幫助減肥，還有助維持體重。

哈特開始不再相信，上健身房是減肥的唯一方法。

在哈特的走路之旅中，恆心是關鍵。一開始因為她上下班的通勤時間長達一小時，每天坐在辦公桌前8小時，每天只能走三千步。

接著哈特發揮創意，想方設法把每天的步數增加到四千步。

同事出去抽菸休息時，哈特也會起身去別的地方，繞著建築物周圍走個幾次。這樣做使哈特的步數增加得很快。

當然哈特也嘗試了所有其他增加步數的方法，像是停車在比較遠的地方，多走幾步去雜貨店。她本來以為自己不可能有時間多走路，結果卻神奇地創造了時間。

哈特相信，只要你認真找，總會找出一天當中能多走幾步的機會。

哈特透過這些方法，逐步確實地增加每天的步數。她換了工作，有更多自己的時間，也能夠在與丈夫散步的時間之外，找出更多時間走路。

哈特也開始增加週末的步數，並維持這種衝勁。她會把步數拆成小塊，例如每次2000步，直到達成新目標，這讓她的心態產生很大的不同。

哈特走得愈多，感覺愈好。走路對她的關節有益，覺得自己宛如《綠野仙蹤》裡的生鏽錫樵夫，上了油之後煥然一新。哈特現在每天都很想要繼續運動，甚至在公司裡也會起身一直繞著房間走，或者一直起立、伸展。

步數追蹤工具也是測量進步、保持動力的好工具，哈特使用FitBit手環，後來又買了Apple Watch。

她把步數增加到一萬步，開始遵守低碳生活方式後，體重非常有效率地較低。生完第2個孩子後僅僅7個月，她只靠走路瘦了29.4公斤，前5個月瘦22.6公斤，後2個月瘦6.8公斤。

哈特現在依然奉行低碳飲食，每天走一萬步。能只靠走路減輕體重，不用上健身房，對痛恨健身房的她來說是天大的好事。

哈特只靠著每天走一萬步以上的運動，維持體重，已經兩年半。

哈特獲得的啟示是，如果你減肥的過程中感覺不對，或遇到阻力，就別去做。帶著討厭的情緒運動，很難走得長遠，你應該找出更好的做法，像哈特就找到了每天走路的方法來達成運動目標。

現在哈特發現，即使待在家跟孩子們相處一整天，也能維持步數，原則是保持忙碌、動來動去，不要坐太久，不要滑手機，站著、用吸塵器、跟孩子玩、跑來跑去、洗衣、烘衣。

在夏季來臨時，哈特也開始使用地下室的跑步機走路，輕鬆、涼爽，孩子也喜歡在附近玩耍。

以前，哈特曾經為了減肥逼自己在坡度很傾斜的跑步機走路一小時，以為這樣才能變瘦，事實證明不需要這麼做。

現在哈特想的時候就會跳上跑步機，再增加更多步數，這讓她感覺良好。哈特相信我們養成習慣，始終應該是因為想要而不是需要。

當你能夠這樣轉換心態，整趟旅程都會改變。

哈特不僅已經將散步變成了為了健康持續進行的活動，還通過聆聽一些讓她興奮的音樂、有聲書或播客節目，讓過程更愉快，而且感覺是為了自己而努力，去享受這段屬於自己的時間。

哈特希望她的經歷能鼓勵其他人出門散步。你不必去健身房才能看到成果。找到適合你的方式，做你真正喜歡做的事情，這樣你才會一直成功。

（資料來源：Newsweek、Instagram@ lil_piece_of_hart）

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