拜登脫口批普亭「瘋狂的王八蛋」 克宮：貶低美國

美國總統拜登21日晚間在加州舊金山為競選連任活動募款時，爆粗口稱俄羅斯總統普亭是「瘋狂的王八蛋」（crazy SOB）。克里姆林宮發言人回應，拜登此舉貶低了美國本身與使用這類詞彙的人，還指拜登拙劣地想要像個好萊塢電影牛仔。

美聯社報導，拜登在談到氣候變遷時表示，「有個普亭這種瘋狂王八蛋以及其他人，讓我們老是要擔心核武衝突。不過，對人類生死存亡的威脅是氣候」。

路透報導，克里姆林宮發言人培斯科夫回應時指出，「美國總統對他國元首使用這類措辭，不太可能侵害我們的普亭總統，但貶低了使用這類詞彙的人」，並指拜登這番話「似乎想讓自己看來像是好萊塢牛仔，但老實說我覺得不太可能」。

培斯科夫對拜登喊話說，「普亭先生曾用過粗話來稱呼您嗎？從來沒有。因此，我認為，這種用詞貶低了美國本身」。

美聯社指出，拜登跟金主講話的時候，也把矛頭對準前總統川普。川普把自己跟已故俄國反對派人士納瓦尼相提並論。

根據此前新聞，川普日前參加福斯新聞座談節目時，將自己的法律糾紛跟納瓦尼死於獄中相提並論，川普自稱他被罰了3.5億美元的判決是「共產主義或法西斯主義」的一種形式。

美聯社報導，拜登對此表示，「這傢伙一直在說的一些話，好像把自己比作納瓦尼，說我們國家變成了共產黨國度，他受到了迫害，就像納瓦尼受到迫害，我不知道這番鬼話從何而來」。