路透：美國已完成修訂對陸出口AI晶片限制規定 正最終審核

根據美國政府發出的一份公告，美國已完成修訂向中國大陸出口特定先進晶片的限制規定，正對規定進行最終審核，這顯示對美國對於可用於人工智慧（AI）晶片的進一步限制規定即將出爐。

路透上周即已報導，美國官員曾警告中國大陸，預期將在本月更新限制半導體設備和先進AI晶片的對陸出口規定。

消息人士說，這些更新將在2022年10月7日首次公布的規則的基礎上增加限制和堵住漏洞。規則的目的是減緩中國大陸的技術和軍事進步，以保護美國的國家安全。

負責出口管制的美國商務部發言人拒絕對此置評。

路透在上周報導說，美國管理暨預算局（OMB）網站4日公布一份規定，名為「對半導體製造項目的出口管制，對實體清單的修改」。熟悉內情的人士證實，此公告所指的就是預定將實施企業出口給中國大陸晶片製造工具的限制。