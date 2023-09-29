之前轟台積拿補貼不公平 格芯現在也盼德國補貼一半擴廠投資

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
格芯計劃投資80億美元，讓位於德國德勒斯登的工廠產能倍增。他還呼籲德國政府補貼半數金額。 路透
格芯計劃投資80億美元，讓位於德國德勒斯登的工廠產能倍增。他還呼籲德國政府補貼半數金額。 路透

晶片製造商格芯（GlobalFoundries）執行長柯斐德（Thomas Caulfield）告訴德國商報（Handelsblatt），將向位於德國德勒斯登的工廠投資80億美元，讓產能提升至原來兩倍。他還呼籲德國政府補貼半數金額。

柯斐德在慕尼黑參加一場客戶活動時，在場邊接受商報訪問，表示格芯正尋求與台積電同等規模的政府援助；台積電和英飛凌、恩智浦及博世也在德勒斯登合資成立歐洲半導體製造公司（ESMC），據傳最多可拿到德國政府50億歐元補貼，而英特爾則是已獲德國政府承諾，將提供價值100億歐元的補貼，在馬德堡設廠。

格芯在聲明中表示，該公司希望能在正確的時機，與客戶和德國政府合作，擴大德勒斯登的工廠。柯斐德估算，德國政府約需提供40億美元補貼。

格芯先前曾再三抨擊，德國政府補貼台積電的做法可能扭曲市場競爭。柯斐德7月時曾說，格芯歡迎「在公平環境下的競爭」，示警德國補貼台積電將扭曲市場競爭。

8月時格芯法務長艾薩（Saam Azar）接受德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時再次批評，台積電的規模比格芯大十多倍，現在直接跟格芯競爭，還能獲得巨額補貼，「這樣公平和恰當嗎？」

艾薩當時還形容，德國對台積電的補貼彷彿「用類固醇餵最大的一隻老虎」，將強化台積電對半導體業的主宰力量。

德國 台積電 半導體

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