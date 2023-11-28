快訊

中職／擴編選秀放榜 陳文杰、郭俊麟等5人轉戰雄鷹

巴黎市長狠批X是「臭水溝」 煽動假訊息、仇恨言論 宣布全面退出平台

要翻身啦！2024這四生肖將迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴黎市長狠批X是「臭水溝」 煽動假訊息、仇恨言論 宣布全面退出平台

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
法國巴黎市長伊達戈狠批社群平台X儼然是「世上的超巨大臭水溝」，集假訊息、反猶太和種族歧視等仇恨言論於一身，並宣布全面退出該社群。美聯社
法國巴黎市長伊達戈狠批社群平台X儼然是「世上的超巨大臭水溝」，集假訊息、反猶太和種族歧視等仇恨言論於一身，並宣布全面退出該社群。美聯社

紐約時報報導，法國巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）狠批社群平台X儼然是「世上的超巨大臭水溝」，集假訊息、反猶太和種族歧視等仇恨言論於一身，並宣布全面退出該社群。

伊達戈批評X儼然是「摧毀民主政體的工具」，雖然沒有點名馬斯克，卻直言「這個平台和它的老闆故意煽動衝突和緊張局勢。」

本月15日，馬斯克在X贊同一篇反猶陰謀論貼文，該文聲稱猶太人正在煽動白人仇恨，而馬斯克回覆：「你說出了事實」。此舉引發眾怒，招致十多個品牌拒絕投放廣告，年底前恐怕損失高達7,500萬美元收入。

伊達戈在長篇貼文說表示，X不再是自由提供資訊的地方，在演算法的操控下攻擊那些希望和平談論政治的人，「事實變得無關緊要」。

伊達戈接著援引一篇研究指出，法國是全歐洲發表最多「暴力和非法內容」的國家。

針對伊達戈的批評，X並未回覆置評。

社會黨籍的伊達戈是巴黎首位女市長，十年任期主打環境政策，先前因禁止車輛通行主要道路以供自行車使用，以及祭出巴黎周邊高速公路限速等，在X遭到大批網民砲轟。

不止如此，本月伊達戈出訪2024年巴黎奧運衝浪賽事地點大溪地，之後自掏腰包停留數日度假，沒想到引發網民不滿，湧入X謾罵，甚至要她請辭下台。

伊達戈的聲明提到，「現在比起任何時候都需要守護真正的民主」，「推特（X前稱）阻撓了人類之間亟需追求的論辯、真相和和平且有建設性的對話，而我拒絕為這個詭計背書。」

X 馬斯克 種族歧視 巴黎

延伸閱讀

馬斯克不爽瑞典郵政不遞送特斯拉車牌 最終法院臨時裁決「車牌可自取」

馬斯克赴以色列 見內唐亞胡訪遇襲重災區 避談反猶爭議言行

以色列：馬斯克承諾在加沙啟動星鏈 會先經以方批准

停火是否延長？加薩休戰進入最後一天 預計將進行第四次人質交換

相關新聞

北韓稱間諜衛星清楚拍到白宮、五角大廈 官媒未公開照片

英國衛報報導，北韓21日成功發射間諜衛星「萬里鏡一號」（Malligyong-1），朝鮮中央通訊社28日晚間稱清楚拍到美...

巴黎市長狠批X是「臭水溝」 煽動假訊息、仇恨言論 宣布全面退出平台

紐約時報報導，法國巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）狠批社群平台X儼然是「世上的超巨大臭水溝」，集假訊息、反猶太...

紐西蘭廢除「無菸世代」政策 專家：恐釀5000死

紐西蘭甫上任的總理盧克森（Christopher Luxon），一就職即宣布廢除去年通過的禁止下一代吸菸法案，以彌補實施...

收容哈瑪斯 又讓猶太人感謝 卡達「兩手策略」玩成精

卡達運用影響力，促成巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯和以色列達成休戰與釋放人質協議，進一步提高卡達作為解決棘手人質事件的專家地位。為什麼卡達能夠一次又一次成功斡旋敵對勢力達成協議？

英跨性別少女慘死 兩未成年人計劃行凶過程曝光

英國16歲跨性別少女蓋伊（Brianna Ghey）今年初在兩名未成年人「持續暴力攻擊」下喪命，震驚全國，兩名遭控殺害蓋...

國會備詢使用手機遭提醒 日本數位大臣致歉

日本數位大臣河野太郎11月27日在國會備詢時，由於邊使用智慧型手機搜尋資料邊答詢違反國會規定，被委員會的委員長提醒，河野...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。