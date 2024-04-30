監督醫院財報了解真實內容 醫改會：專有名詞應白話

衛福部健保署今公布111年度領取健保費用2億元以上，經查核通過的238家院所財務報告。醫改會執行長林雅惠表示，針對健保署公布醫院財報，醫改會長期倡議要求資訊應透明、公開，此為社會問責的手段之一，並催生財報視覺化，以達到民眾參與及監督的目的。

健保署公布醫院財務，是為讓民眾了解各醫院經營狀況。林雅惠說，因此在資訊收集、解讀、視覺化都十分重要，目前健保署公布醫院財報已有視覺化，資料也愈來愈詳盡，這要給予健保署肯定，並仍希望提供更多元的資料，包括醫院固定資產、人事費用占率等，也應一併提供。

林雅惠指出，醫院財報視覺化的目的是讓民眾參與及監督，應要有完整易讀的資訊，但目前視覺化資訊裡常有難懂的詞句，如醫務結餘、醫務利益率等專有名詞，民眾很難透過這些項目的名字，真實的了解財報內容，以及意義為何，健保署應再改進。

特別是人事費用占比、醫務利益率所包含的醫院結餘等，雖此涉及醫院類型、層級、是否為連鎖醫院等而有所不同，建議應委外進行交叉比對等研究，了解醫院結餘用有無用在改善醫師勞動、醫療環境等流向，甚至是為改善醫師人力出走潮、三班護病比等，將結餘優先用在補充人事費用等，尤以財團法人醫院有無做到應有的公益性。

林雅惠說，有些醫院善於投資，有些醫院會利用非醫務收入，達到營收的情形，醫改會將持續與監察院合作揭露相關資訊，讓民眾共同監督。

衛福部健保署醫管組長劉林義說，醫院財報中，如醫務利益率等專有名詞，將會於網站附上說明，讓民眾容易閱讀。