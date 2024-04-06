快訊

搜救犬找到！砂卡礑第3具遺體挖出 依背包...確認為21歲胡姓女子

黃子佼爭波持續燒！郭彥均「為人父」怒斥偷拍：有些錯不能原諒

今下午國道13路段恐壅塞 國5提前取消高乘載管制

政府促男性育嬰停留 立委憂：不是不能請 是不敢請

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委林憶君。圖/聯合報系資料照片
民眾黨立委林憶君。圖/聯合報系資料照片

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

勞動部擬試辦以「日」為單位的育嬰留停方案，希望藉此提高男性育嬰留停比例，後天將到立法院衛環委員會報告。民眾黨立委林憶君指出，問題不是「能不能請」而是「敢不敢請」。

林憶君表示，社會文化的壓力仍存在，即使是女性要請育嬰假，也不見得都很順利，遑論男性。現在問題不是在於政府有沒有鼓勵夫妻倆都休育嬰假，而是整體環境和公司氛圍，能不能讓有工作的人勇於提出育嬰假的申請。

林憶君表示，提出育嬰假時可能會擔心是否無法再回到崗位復職，或變相被解聘或刁難，甚至影響往後仕途升遷，這樣的擔憂在男性身上更為明顯，尤其私人公司更為嚴重。

不過林憶君認為，若能有以「日」為單位的育嬰方案，或許能舒緩雙薪家庭父母的壓力，因為嬰孩狀況多，若能有更彈性的育嬰假，也能彼此即時支援，又不放長假影響收入，或許能藉此提高國人生育意願。

勞動部 育嬰假

延伸閱讀

藍委提案禁官員反質詢可離場 綠委諷把議場當足球場

陳菁徽籲借鏡日本訂定男性育嬰假目標 促家庭分工平權

羅智強提案止官員反質詢 王鴻薇：地方議會早有明文

2016年綠曾提「總統交接條例」 今自家人接棒就不提了

相關新聞

萬年謠言又來了！ 台電：節電獎勵並非登錄就有獎勵金

近日網路再度謠傳台電節電獎勵活動只需登錄即享獎勵金，台電今（6）日澄清，節電獎勵活動不是登錄就有獎勵金，民眾登錄電號之後...

陳菁徽籲借鏡日本訂定男性育嬰假目標 促家庭分工平權

勞動部擬試辦以「日」為單位的育嬰留停方案，希望藉此提高男性育嬰留停比例。國民黨立委陳菁徽認為，可借鏡日本作法，一定人數以...

台美貿易倡議助攻中小企業 經部將組團赴紐約交流

「台美21世紀貿易倡議」去年完成首批協定簽署，其中設立中小企業專章，民間今年加碼籌組台美中小企業聯誼會，雙邊關係向前邁進...

政府促男性育嬰停留 立委憂：不是不能請 是不敢請

勞動部擬試辦以「日」為單位的育嬰留停方案，希望藉此提高男性育嬰留停比例，後天將到立法院衛環委員會報告。民眾黨立委林憶君指...

從總統紀念幣看賴清德人氣 反觀蔡英文金幣意外翻紅？

中央銀行發行的第16任正副總統就職紀念幣（賴清德、蕭美琴）預購已截止，登記預購數量金幣5900多枚，銀幣1萬5000多枚，金幣及銀幣預購數量都不到央行的發行上限。但即將接任總統的賴清德也不必不開心，總統就職紀念金幣業績最差的只賣出1000多枚，而令人感到意外的是，這最沒人氣的總統就職紀念幣，竟是曾經的人氣王—前總統陳水扁的就職紀念幣。 令人意外的是在蔡英文的第二個任期發行的紀念幣，銷售情況原本也是不如第一個任期，但沒想到最近突然變得搶手，竟然快速完售，原因耐人尋味。

112年重大職災死亡300人 營造業151人最多

勞動部職業安全衛生署每年統計重大職災死亡數，112年數據近日出爐，共300人因工作死亡，其中營造業就占半數、有151人；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。