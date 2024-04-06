政府促男性育嬰停留 立委憂：不是不能請 是不敢請

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

勞動部擬試辦以「日」為單位的育嬰留停方案，希望藉此提高男性育嬰留停比例，後天將到立法院衛環委員會報告。民眾黨立委林憶君指出，問題不是「能不能請」而是「敢不敢請」。

林憶君表示，社會文化的壓力仍存在，即使是女性要請育嬰假，也不見得都很順利，遑論男性。現在問題不是在於政府有沒有鼓勵夫妻倆都休育嬰假，而是整體環境和公司氛圍，能不能讓有工作的人勇於提出育嬰假的申請。

林憶君表示，提出育嬰假時可能會擔心是否無法再回到崗位復職，或變相被解聘或刁難，甚至影響往後仕途升遷，這樣的擔憂在男性身上更為明顯，尤其私人公司更為嚴重。

不過林憶君認為，若能有以「日」為單位的育嬰方案，或許能舒緩雙薪家庭父母的壓力，因為嬰孩狀況多，若能有更彈性的育嬰假，也能彼此即時支援，又不放長假影響收入，或許能藉此提高國人生育意願。

商品推薦