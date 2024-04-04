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上班遇7.2強震！車遭落石砸中翹起 太魯閣晶英員工獲救憶驚恐瞬間：以為快沒命

台鐵今增開10列次宜花列車 明上午再加開樹林=花蓮列車

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵明天（5日）樹林站上午9點42分再加開一班樹林=花蓮EMU3000型自強號。本報資料照片
台鐵明天（5日）樹林站上午9點42分再加開一班樹林=花蓮EMU3000型自強號。本報資料照片

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

昨天花蓮發生規模7.2有感地震，造成多處道路中斷，台鐵今晨全線恢復運行，因應台9線公路中斷，也增開宜蘭=花蓮間區間快車10列次，明天（5日）樹林站上午9點42分再加開一班樹林=花蓮EMU3000型自強號（台北站10點開）。

台鐵公司公告，今全線已恢復運行，另因應台9線公路中斷，增開宜蘭=花蓮間區間快車10列次，明天（5日）樹林站上午9點42分再加開一班樹林=花蓮EMU3000型自強號。另外，崇德車站第一、二月台因地震受損，為維旅客安全，於完成結構鑑定前暫時停用，不辦理客運。

台鐵公司提醒，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊可洽台鐵官方網站，或台鐵24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888。為維護旅客權益，持台鐵4月3日全線車票及4月4日起或訖為花東地區車站未使用者，於4月3日起一年內至車站而辦理退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理

台鐵 花蓮

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