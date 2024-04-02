賴就職前 拜習通話 白宮：拜登對習強調台海和平穩定

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

美中元首2日通話，重申要負責任管理雙邊關係，白宮資深官員表示，美國總統拜登在台灣舉行總統就職典禮前夕，對中國大陸國家主席習近平重申美國的「一個中國」政策，並強調台海和平穩定的重要性。

資深官員1日傍晚透過電話簡報會，預告並說明美方要談的內容；他說，內閣首長的訪問將很快啟動，財政部長葉倫（Janet Yellen）近日將訪問中國大陸，而國務卿布林肯（Antony Blinken）則是在未來幾周內出發。

拜習最近一次對話是去年11月在美國舊金山，當時面對面談話超過2小時；這次通話是兩人今年首次談話，自拜登2021年初就任美國總統以來，與習近平或通話或面對面談話已有8次。

拜登去年底在舊金山要求習近平尊重台灣的選舉過程，這次通話在中華民國總統當選人賴清德5月20日就職典禮前夕。

資深官員說，「（拜登）總統將藉機重申美國的一中政策，強調台海和平穩定的重要性，尤其是台灣五月將有總統就職典禮。」

資深官員表示，拜習舊金山峰會達成「美中維持溝通管道暢通，以負責任管理美中競爭並預防意外衝突」的共識，這次通話是這項努力作為的一部分；「我也要說，我們對中華人民共和國的做法沒有任何改變，依然聚焦在『投資（國內）、結合（盟友）、（對中）競爭』的架構，激烈的競爭需要密集的外交來管控緊張、了解看法並防止意外衝突。」

舊金山峰會達成的共識包含推動禁毒合作、人工智慧（AI）的風險管控，並恢復軍事溝通管道等。美方表示，看到中國大陸展現若干行動，敦促中方遵循共同合作的方向持續努力，也期待在軍事溝通管道能實現美中戰區司令與國防部長之間的溝通。

問到北京對台海及南海持續升高的灰色地帶行動，資深官員表示，中國大陸長期以來，持續交互運用軍事、經濟和外交手段，或慢或快地加壓用來脅迫；而美國有一系列的應對工具，在諸多雙邊和多邊的會議，無論實際討論或事後聲明都會關切這些議題，且美國不僅自己抵制北京的灰色地帶行動，也會結合盟友與夥伴。

此外，資深官員表示，拜習通話將觸及北韓、中東、俄烏戰爭等區域議題，也會談到要求北京不得干預美國總統選舉，此外，美國將持續採取行動避免中國大陸駭客鎖定攻擊美國的基礎建設設施。

美國 舊金山

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