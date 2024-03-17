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民生用電漲幅一度8元？陳建仁：用電少的漲幅低

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長陳建仁上午出席第94屆國醫節慶祝大會暨第16屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式。記者侯俐安／攝影
行政院長陳建仁上午出席第94屆國醫節慶祝大會暨第16屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式。記者侯俐安／攝影

電價費率審議委員會本周五（22日）前召開，對於漲幅是否達到一度電8元，行政院長陳建仁今天表示，電價調整會在穩定物價、供電充足之下調整，並細緻調整民生電價、大小商店及不同企業電價，不會影響物價，家戶負擔得起，企業也能充分發展。

陳建仁表示，俄烏戰爭後燃料價格大福提升，各國都逐步調整電價，台電為穩定民生，使物價不要有大量上升，調漲幅度都遠低於其他國家。實際的物價在俄烏戰爭後，上升幅度比其他國家低很多。

針對這次電價調整，陳建仁表示，電價調整有審議機制，最近審議委員會工作小組展開討論，會在穩定物價、供電充足之中調整，並細緻調整民生電價、大小商店電價，以及不同企業電價。

陳建仁舉例，如果家戶等較小的用電量，調整幅度會比較低，用電量高的，調整幅度就會比較高，若是企業用電量一直在上升、經營很好的企業，上升幅度比較高，還沒完全復甦的，調幅就會比較少。

陳建仁表示，這次電價調整不會影響物價，並使企業都有充分發展，家戶都能負擔得起。

俄烏戰爭 陳建仁 電價

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