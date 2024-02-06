廖偉翔諷王必勝：淪用嘴護官位的男人

台中市政府日前公布抽檢台糖安心豚梅花肉片，驗出瘦肉精，引發中央、地方互槓。國民黨立委廖偉翔今劍指衛福部次長王必勝，淪為用舌頭守護官位的男人。

台中市政府上月15日抽驗台糖產出的豬肉產品，台糖安心豚豬肉片被驗出依法為不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm。隨後，行政院食品安全辦公室公布檢驗同批肉品均「未檢出」。衛福部次長王必勝於臉書發文，表示此事有五大荒謬，表示「例行簡單的工作大家都會，但面對危機的處理，就考驗著未來雄心壯志的領導者。」

廖偉翔說，王必勝淪為用舌頭守護烏紗帽的男人，總統當選人賴清德還沒上任，就急著表忠誠、撒口水，攻擊地方政府。選舉過後，中央、地方應共同攜手為食安把關，只有王必勝把台中市長盧秀燕當假想敵，無所不用其極。

廖偉翔引用全台最資深的衛生局長葉彥伯的說法，葉曾指出，過去只要發生重要食安事件都是第一時間公布，沒有任何模糊或彈性空間。王必勝身為衛福部次長，要不是當官多年宛若新生，完全不懂，就是明明知道卻要表忠誠、裝傻。