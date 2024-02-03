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台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精 賣場下架回收

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國產台糖安心豚梅花肉片，發現含有不得檢出的瘦肉精，違反食安法規定。今天在各賣場已不見該項肉品，只剩同類型其他肉品販售。記者許正宏／攝影
國產台糖安心豚梅花肉片，發現含有不得檢出的瘦肉精，違反食安法規定。今天在各賣場已不見該項肉品，只剩同類型其他肉品販售。記者許正宏／攝影

政府把關年節肉品食安，日前抽驗國產台糖安心豚梅花肉片，發現含有不得檢出的瘦肉精0.002ppm，違反食安法規定，通知有販售該批肉品的販售業者立即下架並停止販售與回收，今天在各賣場已不見該項肉品，只剩同類型其他肉品販售，國產肉品檢出含有禁用的動物用藥，尚待追溯源頭之屠宰加昨已啟動回溯機制，到來源豬場採集檢體送驗。農業部動植物防疫檢疫署副署長徐榮彬今表示，實驗室正加快腳步，檢驗結果最晚下周一前出爐，也可能今晚、明早就有結果，會盡快處理。

政府把關年節肉品食安，日前抽驗國產台糖安心豚梅花肉片，發現含有不得檢出的瘦肉精，違反食安法規定，今天各賣場已將該項肉品下架。記者許正宏／攝影
政府把關年節肉品食安，日前抽驗國產台糖安心豚梅花肉片，發現含有不得檢出的瘦肉精，違反食安法規定，今天各賣場已將該項肉品下架。記者許正宏／攝影

農業部 食安

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