朝野攻防高端疫苗爭議 政院：持續溝通提前公布合約
行政院今天說，政府與各疫苗廠商所進行疫苗採購，皆依法辦理，遵循國際商業慣例執行，絕無所謂不法情事。近兩年來有關新冠肺炎疫苗採購，共計63件告發案，經檢調偵辦調查後，均查無不法事實，已全數簽結，無奈在野黨及部分有心人士仍昧於事實，持續造謠抹黑，令人遺憾。
行政院發言人林子倫表示，國際上各政府與疫苗廠商簽訂採購合約時，均附具保密條款，此為國際慣例，並非台灣獨有。政府作為簽約一方，須依照合約辦理。鑒於在野黨近兩年來在此議題持續惡意操作，嚴重影響國人認知，造成社會動盪，政府持續與簽約方進行溝通，建議可將相關合約提前公布，以化解國人疑慮。
林子倫說，合約公布與否，仍有待疫苗廠商內部程序決定，相關部會亦持續溝通。若政府單方面違背簽約義務，將嚴重影響政府信用，衝擊國外疫苗及藥物廠商未來出售意願，恐有危害台灣醫療預防措施及國人健康安全之虞。
林子倫表示，行政院及各相關部會早已多次透過新聞稿、資訊圖卡及影音方式澄清，衛福部前年立法院疫苗調閱小組會議提供相關合約，也已提供給監察院、檢察機關等單位調查，絕無所謂不願公開或黑箱作業的情況。
林子倫指出，立法院決議明天舉行臨時會，邀行政院長陳建仁專案報告，行政院尊重立法院行使相關職權，陳建仁將報告並備質詢，期盼透過公開透明方式，再次向立法院及社會大眾說明實際情況，澄清不實謠言，捍衛第一線防疫人員的聲譽。
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