快訊

黃子佼驚傳再度輕生 經紀公司緊急闢謠曝他最新近況

蘋果、Google可能錯失AI手機前哨戰 三星會成大贏家？

邱顯智怒批昔戰友黃國昌 時力高雄主委林于凱退黨反嗆：誠信在哪

高端新冠疫苗合約何時公開？ 王必勝：今天會再發公文

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長王必勝說，他近期已與高端公司聯繫，再度表達希望提前公布合約，今天也會再以公文方式發給該公司。目前得到的回應是考慮中，應會開董事會討論。取自王必勝臉書
衛福部次長王必勝說，他近期已與高端公司聯繫，再度表達希望提前公布合約，今天也會再以公文方式發給該公司。目前得到的回應是考慮中，應會開董事會討論。取自王必勝臉書

高端疫苗合約成為選戰攻防議題，立法院明天舉行臨時會，由衛福部進行專案報告。至於，高端合約何時公布？民眾黨日前以110年5月高端發的重訊說，不公開合約是疾管署的決定。對此，衛福部次長王必勝今於臉書表示，這是錯誤的。

王必勝指出，首先這是將近3年前高端公司自行發布的重訊。合約要提前解密本就是要雙方同意，這是非常基本的常識，不是政府機關就可以片面決定。「高端公司這個說法我們當初就向他們表達不同意。」

王必勝指出，再者，疾管署已在111年11月兩度發公文給高端公司要求提前公布合約，未獲同意。呼應了賴副總統主張的公開合約，並非到選舉才這麼說，而是我們政府的一致主張。同時也顯示我們坦蕩面對，可接受公評。況且這份合約已由監察院、審計部、地檢署調閱過，63案也簽結，並無任何不法。

王必勝說，「我近期已與高端公司聯繫，再度表達希望提前公布合約，今天也會再以公文方式發給該公司。目前得到的回應是考慮中，應會開董事會討論。」

高端疫苗 王必勝 疾管署

延伸閱讀

王鴻薇質疑衛福部高層密會喬事滅證 薛瑞元回應了

王必勝高鐵上一度想撿起「王必勝」 驚覺報紙頭條不是好事作罷

【重磅快評】薛瑞元不忍、王必勝厭煩 是在演那齣？

薛瑞元告李德維誣告 王必勝：捍衛機關清譽 忍無可忍

相關新聞

整理包／高端合約吵哪樁？4QA一次看

立法院明天將召開臨時會，針對「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」邀請行政院長陳建仁進行專案報告，有專家...

高端疫苗變成「反綠」政治提款機 可說是民進黨咎由自取

選戰進入最後階段，「高端疫苗」又成為話題焦點。立法院朝野協商，決定將在明天（9日）召開臨時會，主題就是高端疫苗合約公開、研發及採購過程是否有弊。對於召開臨時會，與其說是民進黨「放行」，不如說是「無力阻擋」，因為如果再擋，就可能對選情造成影響。高端從過去民進黨口中的「下一個護國神山」，變成在野黨的「政治提款機」，從民進黨到蔡政府上下，都可說是咎由自取。尤其是明天上陣的行政院長陳建仁，就是高端案的關鍵人物，朝野如何攻防，勢必將成為選戰末期的重要話題之一。

朝野攻防高端疫苗爭議 政院：持續溝通提前公布合約

行政院今天說，政府與各疫苗廠商所進行疫苗採購，皆依法辦理，遵循國際商業慣例執行，絕無所謂不法情事。近兩年來有關新冠肺炎疫...

高端新冠疫苗合約何時公開？ 王必勝：今天會再發公文

高端疫苗合約成為選戰攻防議題，立法院明天舉行臨時會，由衛福部進行專案報告。至於，高端合約何時公布？民眾黨日前以110年5...

退休警赴陸尋根遭約談 藍轟連客家人都要欺負？

苗栗縣警局刑警大隊退休警官劉佳昇去年6月退休，10月到大陸梅州客家祖籍地尋根旅遊5天，今年1月遭北檢依反滲透法、公職人員...

不雅片早就鑑定完成？ 謝龍介批不發「綠共介選」 新北檢：選後再說

國民黨提名不分區立委候選人謝龍介今在臉書指對手已出奧步，已有人編劇，演出下跪，他也質疑，立委羅致政不雅影片語音檔，1天就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。