高端新冠疫苗合約何時公開？ 王必勝：今天會再發公文

高端疫苗合約成為選戰攻防議題，立法院明天舉行臨時會，由衛福部進行專案報告。至於，高端合約何時公布？民眾黨日前以110年5月高端發的重訊說，不公開合約是疾管署的決定。對此，衛福部次長王必勝今於臉書表示，這是錯誤的。

王必勝指出，首先這是將近3年前高端公司自行發布的重訊。合約要提前解密本就是要雙方同意，這是非常基本的常識，不是政府機關就可以片面決定。「高端公司這個說法我們當初就向他們表達不同意。」

王必勝指出，再者，疾管署已在111年11月兩度發公文給高端公司要求提前公布合約，未獲同意。呼應了賴副總統主張的公開合約，並非到選舉才這麼說，而是我們政府的一致主張。同時也顯示我們坦蕩面對，可接受公評。況且這份合約已由監察院、審計部、地檢署調閱過，63案也簽結，並無任何不法。

王必勝說，「我近期已與高端公司聯繫，再度表達希望提前公布合約，今天也會再以公文方式發給該公司。目前得到的回應是考慮中，應會開董事會討論。」

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