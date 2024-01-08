整理包／高端合約吵哪樁？4QA一次看

立法院明天將召開臨時會，針對「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」邀請行政院長陳建仁進行專案報告，有專家認為，最關鍵的價格因素都被揭露了，高端沒有必要再遮遮掩掩，能公開儘量公開，否則對執政黨選情將帶來負面影響。聯合報元氣中心整理4ＱＡ，一次看懂這波新冠疫苗合約案。

Ｑ：高端新冠疫苗合約可能有哪些內容？

Ａ：採購數量、單價、付款方式等

衛福部疾管署先前發布新聞稿指出，高端疫苗單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為新台幣881元；多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格新台幣810元，均較BNT、莫德納的採購單價為低。

中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢說，中央流行疫情指揮中心成立期間，有點像是「動員戡亂時期」，其實政府很多權宜措施都是可以的，例如先付款或後付款等，不受採購法影響，「唯一要保密的就是價錢」，因為後續可能要賣到國外，所以會有價格上的考量，「當初保密是為了保這個，高端今天都已經沒有要銷到國外，真的沒有任何保密必要」。

Ｑ：高端合約依法何時公布？其他疫苗公布時程為何？

Ａ：衛福部長薛瑞元先前表示，莫德納公司不同意解密、高端和AZ均保密5年、Novavax保密7年、BNT則為10年，預計在2026至2031年分別解密。

Ｑ：提前公布高端疫苗合約，是否有法源依據？

Ａ：王任賢說，保密與否是兩造雙方簽約時談的，當初認為高端可能賣到國外、捐贈給聯合國等，但當這些條件都不存在時，當初設定的時間就太長了，所以沒有相關法律問題，疫苗就是價錢問題，藥物碰到價錢，也會有所保密，跨國行業間會有這樣的保密約定，免得影響到其他國家價格。

Ｑ4：明天就會公布高端新冠疫苗合約了嗎？

行政院長陳建仁明天到立法院進行專案報告，衛福部長薛瑞元說，專案報告和合約公開與否，是需要分開討論的，高端還是有他們的公司程序要走。

立法院長游錫堃今天上午召集朝野協商，協商立法院舉行臨時會相關事宜，國民黨團總召曾銘宗、民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、時代力量立法院黨團副總召陳椒華均主張公布高端疫苗採購合約，釐清外界爭議。

高端公司發言人李思賢先前表示，高端是上市櫃公司，一向都要遵守跟政府之間簽訂的合約與法律規範，要解密也要雙方都同意，但包括BNT、莫德納、AZ等所有新冠疫苗供應商，大家都簽有保密條款，要高端解密的話，其他廠牌是否要一起解密，薛瑞元當時回應，「這個要溝通，因為其他疫苗好像沒有人在質疑，他（指高端）的情況比較特殊」。

王任賢認為，「高端沒有任何理由拒絕，為什麼要故弄玄虛也不知道」，最好是能夠盡快公開，因為這應該沒有什麼價格的弊案，如果當初僅是為了價格考量的話，現在公開沒有什麼問題，「合約裡面應該也不會藏任何弊案，因為沒有人那麼笨，有弊案還寫在合約裡頭」。

王任賢直言，能公開盡量公開，否則對執政黨選情一定會有不好的影響，遮遮掩掩是自己找麻煩，搞這個完全沒有懸疑特性的懸疑性，價格都知道了，高端新冠疫苗也停產了，「遮遮掩掩幹什麼，沒有必要的事情」。

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