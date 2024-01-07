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蔣萬安稱國民黨執政揭密高端 陳時中：讀法律還不了解合約

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
衛福部前部長陳時中（右）、民進黨北市黨部主委張茂楠（左）、北市議員林延鳳（後右）與陳賢蔚（後左）陪同立委吳思瑤（中）赴尊賢街市場拜票。記者鍾維軒／攝影
衛福部前部長陳時中（右）、民進黨北市黨部主委張茂楠（左）、北市議員林延鳳（後右）與陳賢蔚（後左）陪同立委吳思瑤（中）赴尊賢街市場拜票。記者鍾維軒／攝影

高端爭議交鋒，台北市長蔣萬安今再批3+11沒會議記錄、疫苗封存30年等，稱只有國民黨執政才能完整公開高端真相。衛福部前部長陳時中回應，蔣讀法律還對合約不了解，前年在立院都已看過，會說這些話就是沒知識、沒道德，當市長講話不負責任應該要檢討。

陳時中今陪同民進黨立委候選人吳思瑤赴市場掃街。談到蔣萬安評論高端疫苗，陳時中說，一個讀法律的人對合約如此不了解，前年立法院的相關會議中，蔣萬安已經看過了，講這種話是沒知識和不道德，他號稱曾在矽谷工作，國際合約要有一定程度的了解，當市長講話還不負責任，應該要檢討一下。

另外，有關無黨籍立委候選人侯漢廷昨指控高端政治獻金獨厚民進黨。陳時中表示，國民黨的老毛病就是搞白色恐怖、寒蟬效應，在民主政治中獲得合法政治獻金，用獨厚誰的講法不可取。

吳思瑤回嗆，國民黨的張斯綱、侯漢廷2人沒政見、沒成績，在政見發表會中持續噴政治口水，消費疫情，在野黨並非關心台灣公衛和國產疫苗，只有選舉期間在立院加開各種會議就疫情、疫苗負面炒作，把好事情說成壞事的。

吳思瑤說，國際友人都羨慕台灣能以國家力量生產研發疫苗，是台灣人要感到驕傲的事情，前年選舉消費疫情、疫苗，明天在野黨又要針對疫苗召開臨時會，再次消費疫情、疫苗。從疫情期間至今的抹黑，已有63個司法判決出爐，全都不起訴，國產疫苗還被WHO認證，好事情持續打烏賊戰抹黑，蔣萬安還睜眼說瞎話，這是不長進、愧對國人。

民進黨總統候選人賴清德日前表態支持解密高端合約，遲未兌現，衛福部官員還被拍到，上班時間疑密會賴清德競選幹部？蔣萬安今再批「當時3加11沒會議記錄、高端EUA審查沒錄影、疫苗合約封存30年...」，蔣說，最近還看到衛福部高官上班時間會見賴清德競選幹部，到底討論什麼？掩蓋什麼？「現在能完整公開高端採購真相，只有一途就是國民黨執政」。

高端疫苗 疫情 蔣萬安

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