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要喬什麼？王鴻薇質疑衛福部行政不中立 薛瑞元回應了

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
國民黨立委候選人王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委候選人王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委候選人王鴻薇先是在臉書貼出衛福部薛瑞元等人的照片，質疑相關人士就不顧行政中立開會，是要喬什麼？後續又再度發文質疑「串供」。薛瑞元表示，國民黨立院黨團日前說要召開臨時會，因此前往立法院民進黨黨團總召柯建銘討論。至於民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安為何也在場，並不是他的事。

王鴻薇臉書貼文指出，一月三日下午上班時間，薛瑞元、疾管署長莊人祥、衛福部次長王必勝在青島東路3號，和潘孟安、民進黨秘書長許立明、賴清德競總發言人陳世凱碰面。「一月二日再被揭露高端股東綠友友，引起社會爭議，一月三日大家就不顧行政中立急著開會，這是要喬什麼？要滅證嗎？要喬誰出來扛嗎？」

國民黨團日前召開記者會，盼立法院長游錫堃召開朝野協商，並在五日臨時會。薛瑞元表示，不知道王鴻薇委員是故意的還是不知道因為國民黨團原本有呼籲要召開臨時會，而青島東路就是柯建銘的辦公室，他們是要去找柯建銘討論準備臨時會一事，討論當時柯建銘總召也在場。

王鴻薇臉書二度貼文質疑「民進黨連串供都串不好！討論臨時會干潘孟安和賴清德競選辦公室有什麼關係？這不就是行政部不中立嗎」薛瑞元說，「我們就是去找柯總召」，其他人為什麼也去那邊是他們的事情。

王鴻薇在臉書揭露，衛福部長薛瑞元、衛福部疾管署長莊人祥、衛福部次長王必勝於上班時間，和賴清德競選幹部見面，違反行政中立。圖／取自王鴻薇臉書
王鴻薇在臉書揭露，衛福部長薛瑞元、衛福部疾管署長莊人祥、衛福部次長王必勝於上班時間，和賴清德競選幹部見面，違反行政中立。圖／取自王鴻薇臉書

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