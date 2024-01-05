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王鴻薇質疑衛福部高層密會喬事滅證 薛瑞元回應了

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
民進黨總統候選人賴清德稱要公開高端疫苗合約，迄今無下文。王鴻薇在臉書揭露，衛福部長薛瑞元、衛福部疾管署長莊人祥、衛福部次長王必勝於上班時間，和賴清德競選幹部見面，違反行政中立。圖／取自王鴻薇臉書
民進黨總統候選人賴清德稱要公開高端疫苗合約，迄今無下文。王鴻薇在臉書揭露，衛福部長薛瑞元、衛福部疾管署長莊人祥、衛福部次長王必勝於上班時間，和賴清德競選幹部見面，違反行政中立。圖／取自王鴻薇臉書

國民黨立委候選人王鴻薇在臉書貼出衛福部長薛瑞元、衛福部次長王必勝、疾管署長莊人祥等人的照片，質疑相關人士就不顧行政中立急著開會，是要喬什麼？薛瑞元表示，國民黨立院黨團日前說要召開臨時會，因此前往立法院民進黨黨團總召柯建銘討論。

王鴻薇稍早在臉書貼文指出，1月3日下午上班時間，薛瑞元、莊人祥、王必勝在青島東路3號，和民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安、民進黨秘書長許立明、賴清德競總發言人陳世凱碰面。「1月2日再被揭露高端股東綠友友，引起社會爭議，1月3日大家就不顧行政中立急著開會，這是要喬什麼？要滅證嗎？要喬誰出來扛嗎？」

國民黨團日前召開記者會，盼立法院長游錫堃召開朝野協商，並在5日臨時會。薛瑞元表示，「不知道王鴻薇委員是故意的，還是不知道，因為國民黨團原本有呼籲要召開臨時會」，而青島東路就是柯建銘的辦公室，他們是要去找柯總召討論準備臨時會一事。

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