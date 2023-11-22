影／為促成金廈大橋 前議員陳滄江考慮再戰立委

金廈大橋建設推動促進會理事長陳滄江今下午赴金門縣府，拜會民政處長陳金增，了解「金廈大橋地方公投」進度，他抗議中央漠視金門民意，刻意拖延審核公投案，以致遲未能執行第二階段公民連署。有人勸進他參選立委，陳表示「不排除慎重思考」。

陳滄江今天下午3點多由促進會常務理事林金量陪同拜會陳金增，關心金廈大橋地方公投進度。陳滄江表示，公投案已送件超過2個月，中央原應在11月20日回覆，但遲至今日都沒消息，已逾越公投法所定，應於60天內回復是否准予公投的規定，感覺是刻意推拖。

林金量提到，內政部次長吳容輝在上月11日面對有立委質詢時回應，「此案涉及國安問題，也涉及到兩岸關係條例，雖然還沒到內政部邀集相關單位認定的階段，但初步認為可能屬於全國性公投。」根本無視金門人民意。

林金量強調，我們的提案公投主文是「為了提升金門經濟發展，身為一個金門縣民，你是否同意興建金廈大橋？」只是希望徵詢金門人對建設金廈大橋的意願，內政部憑什麼未召開任何審查會議，就逕行認定「此案屬於全國性公投」，未審先判，無端剝奪金門人以地方公投表達對金廈大橋意見的權益。對此，陳滄江也表達最嚴正抗議。

陳滄江提到，單純的大橋公投把他政治化，是不好的；這案子把他弄成全國性公投，對金門不公平；他強調「選舉不重要，大橋才重要」，因為金廈大橋是未來金門經濟命脈，他不願見到中央出於政治考量而藉詞阻撓金廈大橋進程。

話鋒一轉，林金量忽然當場勸進陳滄江要出來參選立委，他說立委是一個為金門人權益發聲的平台，最近有不少鄉親關心金廈大橋公投進度，也探詢陳滄江有沒可能出來為金門拚一下。

對此，陳滄江表示，自己為鄉親服務將近30年，近期他本沒想再參選，但針對鄉親勸進，他強調，「選舉並不重要」，希望在人生剩餘的價值中，能為鄉親推促金廈大橋，這是金門的未來與前途，為了這一點，他「不排除慎重思考」。 針對友人勸進他參選立委一事，陳滄江表示，基於推促金廈大橋順利公投的考量，他「不排除慎重思考」，為參選留下伏筆。記者蔡家蓁／攝影 金廈大橋建設推動促進會理事長陳滄江（左）今天下午赴金門縣政府拜會民政處長陳金增，了解該會所提「金廈大橋地方公投」進度。記者蔡家蓁／攝影 前縣議員林金量是陳滄江長期以來的盟友，今天也公開勸說陳滄江出來參選立委，為金門人拼一下。記者蔡家蓁／攝影

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