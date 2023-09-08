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基泰地下層開挖「出1招」避開結構審查？北市建管處證實

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蔡總統：基本工資連8年調升 政府當勞工朋友後盾

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
蔡英文總統。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

蔡英文總統今天臉書表示基本工資審議委員會今天決議，每月基本工資從2萬6400元調整為2萬7470元；每小時基本工資從176元調整為183元。經勞動部報行政院核定後，將會從明年1月開始生效。基本工資連續8年調升，政府當勞工朋友的後盾，共享經濟成長的果實。

蔡總統指出，這也是在她任內連續8年調升基本工資，盡力落實照顧基層勞工的承諾，也達成年年調升基本工資的目標。除了調升基本工資，過去7年多來，也積極調整台灣的經貿體質讓台灣在三年疫情和疫後全球經濟放緩的挑戰下，經濟依然穩健成長，從2016年到2022年，台灣平均經濟成長率是百分之3.4，高於全球平均，這也是全體台灣人民共同打拚的成果。

蔡總統說，希望讓全民共享經濟成長的果實，也讓廣大勞工和年輕朋友，得到更完善的支持。因此，從今年初開始，政府善用疫後特別條例預算，幫助中小企業升級轉型。每年減免私立大專學雜費3.5萬元，也將在明年2月的新學期實施，高中職也將全面免學費。

蔡總統表示，政府也推出TPASS通勤月票，減少通勤族的交通負擔。另外，也提供300億元中央擴大租金補貼專案計畫，以及青年和中產以下用戶的貸款利息補貼。從生活各面向的減壓政策，到調升基本工資，政府的目標就是希望提供更全面的社會支援，給人民更溫暖的照顧，也給年輕朋友和下一代，一個更好的台灣。

蔡英文總統今天臉書表示，基本工資連續8年調升，政府當勞工朋友的後盾，共享經濟成長的果實。圖／取自蔡總統臉書
蔡英文總統今天臉書表示，基本工資連續8年調升，政府當勞工朋友的後盾，共享經濟成長的果實。圖／取自蔡總統臉書

基本工資 蔡英文

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