竹市府爭議連環燒！高虹安明親上火線 主持棒球場工程體檢會滅火？

新竹市長高虹安4日發布小內閣人事後，隨即率市府團隊搭機赴日考察，但連日來接連引發人事異動臆測、私家車爭議等，甚至連將離職的官員都不斷自爆，宛如「後院失火」，但高虹安因人在日本，針對各方傳聞都沒有親上火線回應。高虹安今天將搭機返台，明早親自主持「新竹棒球場工程體檢會」，新竹棒球場能否滅火，再度成為各方焦點。

針對耗資12億元的新竹棒球場缺失，新竹市政府今年初組成「新竹市立棒球場工程體檢會」，當時高虹安宣布由副市長蔡麗清擔任召集人，號召專家學者討論棒球場工程問題與改善方向，陸續於今年2月、3月、4月分別舉辦3場工程體檢會。

今年中又歷經棒球場開挖土壤送檢、美國大聯盟場務專家來台檢測的過程，8月24日美方專家的報告終於上網公開，市府依美方專家建議，提出全場換土、置換人工草皮和區域切溝填沙工法等3種方案，8日將在工程體檢會與專家學者討論棒球場的改善方案及期程。

新竹市立棒球場工程體檢會明天將再度開會，擔任體檢會專家學者的內政部前部長李鴻源說，他明天將出席開會，但目前還未收到相關會議資料，還無法說明看法。

李鴻源強調，「明天希望能有結論」，參與體檢會就是希望釐清棒球場的問題，也希望趕快讓棒球場能夠真正啟用；他也重申，自己向來對於處理新竹棒球場案的態度，「這是技術問題，不要變成政治問題。」