影／南投仁愛鄉災情慘 國民黨團批陳建仁內閣救災不力
立法院國民黨團今天舉行「陳建仁內閣救災不力！還看顏色！」記者會，總召曾銘宗主持、首席副書記長李德維出席。
李德維拿著手板還原時間軸，批評中央一開始對北部做出應變，但是完全沒有針對南投後來的部份有所作為，非常遺憾的是惡人先告狀，包含行政院長陳建仁在高雄說有些地方沒有超前部署，沒有高雄做的好，大家都知道是暗指南投縣長許淑華，這樣政治性的語言把南投縣的災情和災民置於何處。
總召曾銘宗表示，「許淑華縣長打電話給鄭文燦副院長求援，陳院長和林右昌才急急忙忙進應變中心，最誇張的是陳院長還跑去參加美食展，鄭文燦是去陪賴清德，我們要問問林右昌去了那裡？其實這次救災的重點是中央不要扯那麼多，8月4日早上仁愛鄉被大雨衝擊，為什麼沒有超前部署了解，還撤掉應變中心，南投的災情你們都不關心嗎」。
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