影／南投仁愛鄉災情慘 國民黨團批陳建仁內閣救災不力

2024總統大選藍綠白比人氣也比募款能力，國民黨過去家大業大，但黨產被蔡政府清算後現在是巧婦難為無米之坎，基層嘆「母雞吃不飽，小雞快餓死！」而近期國史館發表「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」新書，多位訪談者揭露不少過往秘辛...

2023-08-13 10:00