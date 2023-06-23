快訊

明年起學費補助2.5萬 學者分析：前段私校喜、地方型公立大學憂

天價罕藥2／避免排擠其他罕藥 健保署首次採分期付款

聯合報／ 記者李青縈林琮恩／台北即時報導

SMA用藥「諾健生」納入健保給付，湊齊SMA治療藥物最後一塊拼圖，但諾健生一劑給付金額高達4900萬元，堪比台北市豪宅房價，一躍成為健保史上最貴給付藥物，不只是給付的罕藥價格最高，也是健保史上最高。超大筆金額也讓健保署首次採「分期付款」支付款項，避免超昂貴藥物排擠到其他罕藥納入給付的機會。

健保署副署長蔡淑鈴表示，諾健生納給付前，今年四月，健保署放寬已經納入給付的SMA兩款用藥。背部注射劑「脊瑞拉」的給付條件，從原本限定1歲前發病、治療時患者未滿7歲，擴增條件至3歲內發病者，且如果開始治療年齡，患者已經滿7歲，但臨床運動功能指標（RULM）小於等於15，也能獲得健保給付用藥。「服脊立」則調整為2個月以上、未滿18歲的患者可以使用。

諾健生納入健保給付後，粗估將支出4.4億元的費用，健保署罕病專款今年編列93億，光是諾健生就占罕病專款總額的4.7%。

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵表示，健保署罕病專款去年執行率未達100%，僅93.4%，高價的諾健生納入給付，憂心可能因為健保管理模式，出現排擠其他罕藥納入給付的時間，基因治療的價格昂貴，且不少罕病藥物研發都朝向基因治療發展，基金會倡議健保署應在罕病專款之外，設置「基因治療專款」，降低排擠效應。

蔡淑鈴表示，諾健生納入給付範疇，當初也思考可能會影響到罕病患者用藥權益，預估每年支付的4.4億的金額，特別與藥廠協商採取「分期付款」，這也是健保署第一次採取的付款模式。可降低對已經出現財務吃緊的健保負擔，也能控制不排擠其他罕病患者的用藥權益。

健保 患者 基因

延伸閱讀

健保新制部分負擔將上路 台大院長：有醫療不平等隱憂

想用新藥，就得多受苦？專家：癌友晚用新藥，多受三折磨

獨／SMA基因治療將納健保 罕見疾病首獲治癒機會

藥師曝健保署「化整為零」降藥價 健保署：沒那麼複雜

相關新聞

天價罕藥5／29款罕病藥尚未納健保 6800多名罕病友苦等

SMA基因治療藥物「諾健生」6月通過健保共擬會審查，8月納入健保給付。讓第一型SMA患者有機會終生擺脫疾病的束縛。相較於...

天價罕藥4／衛福部擬推SMA產前篩檢 病團憂有墮胎疑慮

SMA基因治療「諾健生」將納健保，為找出患者及早治療，衛福部研擬公費給付SMA產前篩檢。中國醫藥大學副校長、基因醫學專家...

天價罕藥2／避免排擠其他罕藥 健保署首次採分期付款

SMA用藥「諾健生」納入健保給付，湊齊SMA治療藥物最後一塊拼圖，但諾健生一劑給付金額高達4900萬元，堪比台北市豪宅房...

端午節意外完成尋親！林右昌多年前曾發文 今找到「溫老師」了

內政部長林右昌多年前在擔任基隆市長時，有一年的教師節在臉書分享了一張就讀建德國小三年級校外教學照片，請大家幫忙「尋找溫老...

交通新規成交通地獄急喊卡 賴士葆：稱白痴政策不為過

6月30日將上路的禮讓行人新制，被交通部長王國材緊急喊卡。國民黨立委賴士葆今批，新制如父子騎驢，蔡政府沒有更宏觀的交通管...

不查新竹球場弊案卻查余正煌 王鴻薇：監察院廢掉算了

去年爆發新竹市前巿長林智堅論文抄襲案，提告的調查局新竹市站調查官余正煌6月初與林智堅在法院和解，近期監察院在調查余正煌在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦