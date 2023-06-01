獨／王婉諭現身新竹縣拜票 談吳欣盈「聽說她要選竹市」

時代力量黨主席王婉諭宣布參選新竹縣第二選區立委，並在臉書發文將在接下來選舉的226天走遍選區的每一個角落，王婉諭今天上午也「信守承諾」，現身新竹縣文興路和自強南路口拜票。談及民眾黨立委吳欣盈今天也來到新竹縣會勘並拜會地方大佬，她說，也聽說她要參選新竹市，不過對於誰來參選，都是給予尊重和祝福。

對於民眾黨立法委員吳欣盈今天也來到新竹縣會勘，並有望角逐新竹縣第二選區立委，王婉諭表示，民眾黨的聲音都是起起伏伏，前一天晚上跟人家山盟海誓，第二天起來當作沒事，這樣的情況還是持續發生，但不論是誰願意投入新竹縣的參選，都是給予尊重和祝福，也期待新竹縣能有更好的選擇。

王婉諭說，吳欣盈願意投入參選新竹縣，當然是一件很好的事情，不過也持續聽說她有其他的規劃，像是新竹市的參選，這都要等到民眾黨自己決定步調後，一起良性競爭，不論如何，新竹縣都需要一個更好、更專業的立委，「我相信我是最好、唯一的選擇」。