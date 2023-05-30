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4大法官提名人 法界：期許司法為民、捍衛人權

中央社／ 台北30日電
總統府下午舉行司法院大法官被提名人介紹記者會，4位被提名的大法官分別是台大法律系教授陳忠五（左）、最高法院審判長蔡彩貞（左二）、監察院秘書長朱富美（右二）、律師尤伯祥（右），會後與總統府秘書長林佳龍（右三）及大法官提名審薦小組副召集人翁岳生（左三）共同合影。聯合報系記者杜建重／攝影
總統府下午舉行司法院大法官被提名人介紹記者會，4位被提名的大法官分別是台大法律系教授陳忠五（左）、最高法院審判長蔡彩貞（左二）、監察院秘書長朱富美（右二）、律師尤伯祥（右），會後與總統府秘書長林佳龍（右三）及大法官提名審薦小組副召集人翁岳生（左三）共同合影。聯合報系記者杜建重／攝影

總統府今天公布4名大法官被提名人選。法界認為，朱富美、蔡彩貞風格穩健，尤伯祥、陳忠五風格自由，期許4人站在司法為民立場來捍衛人權，並讓生活艱苦的人民多些喘息空間。

現任大法官15人，其中民國104年10月1日就任的4名大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，均於今年9月30日任期屆滿。

總統府今天下午召開112年司法院大法官被提名人介紹記者會，正式公布4名被提名人，分別為最高法院審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台灣大學法律學系特聘教授陳忠五、律師尤伯祥。

一名資深法官分析，朱富美、蔡彩貞風格穩健，能融合實務經驗，做出不違背普世價值的判斷；至於尤伯祥、陳忠五風格自由，能引導社會思潮，4人特點相當契合憲法捍衛人權的精神，必能謹守「司法為民」的分際。

這名資深法官指出，陳忠五長年關注最高法院判決，並耕耘民事法學研究，與社會、經濟、政治議題密切相關，曾推動與人民權益相關的強制汽車責任保險法，必能站在保護弱勢者的立場，提出精闢看法。

一名檢察官說，朱富美於擔任檢察官時，辦理多起原住民及平地婦女被迫賣淫案件，未來面對婦幼、兒少釋憲案，不會做出侷限法律概念抽象演繹的釋憲。

這名檢察官提到，尤伯祥個人風格強烈，於處理台灣轉型正義個案的過程中貢獻良多，必能兼顧善意第三人權利，有助於個案正義的實現；至於蔡彩貞長年推動人民參政，堅持以法為據，以專業為依歸，能做出精準裁判。

法界人士認為，未來上述4名大法官若獲立法院審查通過後，期許為台灣司法帶來新風氣，並期盼未來15名大法官未來做出的憲法裁判，能捍衛人權，讓生活艱苦的人在台灣的土地上，多些喘息空間，有尊嚴的呼吸。

大法官 司法院 人權

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